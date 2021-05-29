Ротань: Чувствую давление со стороны болельщиков. Я сразу сказал, что все вопросы к тренеру

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды в матче с Узбекистаном (0:2) на турнире Лобановского.

— Руслан Петрович, общий анализ игры от вас.

— Какой анализ? Мне хочется провалиться сквозь землю, потому что виноват однозначно только я, обвинять кого-то не стоит. Я надеялся на профессионализм от ребят, но дальше комментировать не стоит. Игры как таковой я не увидел ни в первом матче, ни во втором. Не было даже желания.

— Изменений по сравнению с матчем с Азербайджаном вы не находите?

— Совсем.

— Будут ли какие-то кадровые решения и изменения на матчи отбора?

— Какие кадровые? Мы собираем с мира по нитке. Вызвали один состав, у нас эпидемия травм резкая. За четыре дня до турнира все выставляют фотографии, в море купаются, отдыхают. Что здесь говорить? Я виноват. Я все принимаю и прекрасно понимаю. О футболе сейчас говорить нет смысла.

— Какие планы на матч с Турцией?

— Будем стараться доносить, никто не отказывается ни в коем случае. Нужно все делать до конца. Не нахожу слов, эмоции. Будем готовиться. Будет непросто готовиться, непростое эмоциональное состояние. Нужно держать удар, нужно все переосмыслить.

— Чувствуете ли вы и команда давление со стороны болельщиков за результат?

— А как вы думаете? Конечно, чувствую. Я все прекрасно понимаю и сразу сказал, что все вопросы к тренеру. Вы хотите, чтобы я разносил? Мол, тот – такой-то. Нет. Это мой выбор, я игроков выбирал и вызывал. Все равно они останутся для меня футболистами с качествами, которые я видел в них. Все остальное — на меня.