Ротань: Чувствую давление со стороны болельщиков. Я сразу сказал, что все вопросы к тренеру
Команда находится в плачевном состоянии
ffu.ua
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
— Руслан Петрович, общий анализ игры от вас.
— Какой анализ? Мне хочется провалиться сквозь землю, потому что виноват однозначно только я, обвинять кого-то не стоит. Я надеялся на профессионализм от ребят, но дальше комментировать не стоит. Игры как таковой я не увидел ни в первом матче, ни во втором. Не было даже желания.
— Изменений по сравнению с матчем с Азербайджаном вы не находите?
— Совсем.
— Будут ли какие-то кадровые решения и изменения на матчи отбора?
— Какие кадровые? Мы собираем с мира по нитке. Вызвали один состав, у нас эпидемия травм резкая. За четыре дня до турнира все выставляют фотографии, в море купаются, отдыхают. Что здесь говорить? Я виноват. Я все принимаю и прекрасно понимаю. О футболе сейчас говорить нет смысла.
— Какие планы на матч с Турцией?
— Будем стараться доносить, никто не отказывается ни в коем случае. Нужно все делать до конца. Не нахожу слов, эмоции. Будем готовиться. Будет непросто готовиться, непростое эмоциональное состояние. Нужно держать удар, нужно все переосмыслить.
— Чувствуете ли вы и команда давление со стороны болельщиков за результат?
— А как вы думаете? Конечно, чувствую. Я все прекрасно понимаю и сразу сказал, что все вопросы к тренеру. Вы хотите, чтобы я разносил? Мол, тот – такой-то. Нет. Это мой выбор, я игроков выбирал и вызывал. Все равно они останутся для меня футболистами с качествами, которые я видел в них. Все остальное — на меня.
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