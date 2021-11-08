Ротань: Хотим в двух матчах взять максимум очков, чтобы уйти на перерыв с хорошим настроением
Украинская молодежка в ноябре сыграет против Северной Македонии и Сербии
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер
— Руслан Петрович, сейчас с игровой практикой ваших подопечных в клубах дела лучше?
— Действительно, этот момент очень радует. Если еще в октябре мы на это жаловались, сегодня практически все футболисты получают нужное количество игрового времени.
— Насколько важны поединки против Северной Македонии и Сербии?
— Можно сказать, что это ключевые матчи для сборной Украины, и об этом я уже говорил ребятам. Мы стремимся взять в этих встречах максимум очков, чтобы пойти на зимний перерыв с хорошим настроением и преимуществом над конкурентами.
— Если с Сербией Украина уже играла, то с Северной Македонией встретится впервые. Что скажете об этом сопернике?
— Это цепкая сборная, которая пытается быть за линией мяча, играть на контратаках, жесткая, как все балканские команды. Нас ждет очень сложный поединок.
– Александр Сирота сказал, что вы лично вызвали его на сбор. Есть проблема с защитниками?
— У нас из-за дисквалификации матч с македонцами пропускает Максим Таловеров, поэтому Сирота для нас очень важный игрок с опытом. Отдельно хотел бы сказать спасибо наставнику национальной сборной Александру Петракову за то, что с пониманием отнесся к нашему положению.
— Кстати, Сироте хватит времени, чтобы, как говорится, влиться в коллектив, его ведь не было в молодежке почти год?
— У Саши интеллект на достаточно высоком уровне, поэтому я уверен, что ему нетрудно будет быстро вспомнить наши требования, особенно он вызывался в национальную сборную и знаком со всеми принципами игры.
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