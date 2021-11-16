Без нервов мы не можем. Молодежка Ротаня в непростом матче обыграла Сербию

Молодежная сборная Украины сыграла свой последний матч в 2021 году. Во Львове молодежка в рамках отбора ЧЕ-2023 принимала Сербию.

Начали наши за здравие – поддавив гостей, украинцы забили уже на 9-й минуте. Отличный пас на чужую половину поля выдал Трубин, Мудрик проехался по флангу, и вытянув вратаря с защитниками, откатил на 11 метров на Крыськива, который расстрелял полупустые ворота.

Приятно, что после забитого наша молодежь продолжала больше играть в атаку, создала несколько очень хороших моментов, но вот проблемы с реализацией, о которой говорили в последнее время, дала о себе знать.

Во второй половине первого тайма сербы отямились, отодвинули игру, создали несколько моментов. Было тревожно, но все обошлось.

А вот в самой концовке тайма мы должны были забивать второй – Крыськив вошел в штрафную, удрал защитника на замахе и получил при этом по ногам. Пенальти, который взялся бить Бондаренко. И вроде неплохо ударил, но кипер сербов сыграл отлично и потянул удар.

Второй тайм оставил двоякое впечатление. С одной стороны, сборная Украины продолжала создавать моменты в атаке, но с другой – во второй половине стала больше играть по результату и поджиматься к воротам.

В итоге, традиционно не обошлось без нервов – на 78-й после вброса аута (!) Батагов проиграл борьбу корпусом в штрафной и Митрович расстрелял ворота.

Хорошо, что уже через пару минут после наскока хозяев Судаков стрельнул на силу в ближний угол, что стало неразрешимой задачей для кипера сербов.

Концовка вышла очень нервной, но в итоге наши выстояли.

2:1, казалось бы, при неплохой игре в атаке, очень нервный и скользкий результат.

Украина – Сербия 2:1

Голы: Крыськив (9), Судаков (81) – Митрович (78)

Предупреждения: Крыськив, Кухаревич, Михайленко - Милосавлевич, Шехович, Станич, Маркович, Эракович

Украина: Трубин, Сыч, Батагов, Сирота, Вивчаренко, Крыськив (Желизко, 71), Бондаренко (Алифиренко, 87), Михайленко, Судаков (Очеретько, 83), Вьюнник (Кухаревич, 82), Мудрик

Сербия: Гордич, Шехович, Честич, Маркович, Эракович, Станич (Джерлек, 67), Топич (Милованович, 83), Милославлевич (Лучич, 46), Стеванович (Митрович, 67), Пантович (Ступарович, 46), Тедич