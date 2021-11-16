  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Без нервов мы не можем. Молодежка Ротаня в непростом матче обыграла Сербию
В тренде

Без нервов мы не можем. Молодежка Ротаня в непростом матче обыграла Сербию

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Команда Ротаня заставила понервничать

Без нервов мы не можем. Молодежка Ротаня в непростом матче обыграла Сербию

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Молодежная сборная Украины сыграла свой последний матч в 2021 году. Во Львове молодежка в рамках отбора ЧЕ-2023 принимала Сербию.

Начали наши за здравие – поддавив гостей, украинцы забили уже на 9-й минуте. Отличный пас на чужую половину поля выдал Трубин, Мудрик проехался по флангу, и вытянув вратаря с защитниками, откатил на 11 метров на Крыськива, который расстрелял полупустые ворота.

Приятно, что после забитого наша молодежь продолжала больше играть в атаку, создала несколько очень хороших моментов, но вот проблемы с реализацией, о которой говорили в последнее время, дала о себе знать.

Во второй половине первого тайма сербы отямились, отодвинули игру, создали несколько моментов. Было тревожно, но все обошлось.

А вот в самой концовке тайма мы должны были забивать второй – Крыськив вошел в штрафную, удрал защитника на замахе и получил при этом по ногам. Пенальти, который взялся бить Бондаренко. И вроде неплохо ударил, но кипер сербов сыграл отлично и потянул удар.

Второй тайм оставил двоякое впечатление. С одной стороны, сборная Украины продолжала создавать моменты в атаке, но с другой – во второй половине стала больше играть по результату и поджиматься к воротам.

В итоге, традиционно не обошлось без нервов – на 78-й после вброса аута (!) Батагов проиграл борьбу корпусом в штрафной и Митрович расстрелял ворота.

Хорошо, что уже через пару минут после наскока хозяев Судаков стрельнул на силу в ближний угол, что стало неразрешимой задачей для кипера сербов.

Концовка вышла очень нервной, но в итоге наши выстояли.

2:1, казалось бы, при неплохой игре в атаке, очень нервный и скользкий результат.

Украина – Сербия 2:1

Голы: Крыськив (9), Судаков (81) – Митрович (78)

Предупреждения: Крыськив, Кухаревич, Михайленко - Милосавлевич, Шехович, Станич, Маркович, Эракович

Украина: Трубин, Сыч, Батагов, Сирота, Вивчаренко, Крыськив (Желизко, 71), Бондаренко (Алифиренко, 87), Михайленко, Судаков (Очеретько, 83), Вьюнник (Кухаревич, 82), Мудрик

Сербия: Гордич, Шехович, Честич, Маркович, Эракович, Станич (Джерлек, 67), Топич (Милованович, 83), Милославлевич (Лучич, 46), Стеванович (Митрович, 67), Пантович (Ступарович, 46), Тедич

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Болельщик39 (Харьков)
16.11.2021 в 20:36
Тренер умудрился одной заменой с последующей перестановкой всей полузащиты сломать игру команды. Даже комментаторы, хотя они не тренеры, сказали об этом, если перевести их слова с языка вежливости. Естественно, что команда тут же пропустила. Но спасибо ребятам.
Ответить
+1
0
Камонплей
16.11.2021 в 20:26
Забили чіткіше ніж мансіті псж, а потім як зазвичай почали блазнювати. Мали спокійно 3-0 закривати. З атакуючих хіба Мудрик сподобався. По тим хвилинам в шахті, що бачив склалося враження що він бігунець без голови. А тут, де почувається розкутіше, показав себе як розумний гравець. (майже) все вчасно, слідкує за лінією захисників, хороші передачі.
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.11.2021 в 20:15
Це називається відсутність тренера. Ротань на команду, як тренер, не впливає зовсім. Просто поталанило.
Ответить
+1
0
Acsakal (Kharkiv)
16.11.2021 в 20:12
Ротань знову не відчуває гру. Навіть я з екрана телевізора побачив десь з 60 хв., що збірна сіла, а після четвертої заміни сербів взагалі почала грати на відбій, постійно помилятися в передачах. Треба було робити заміни, освіжати гру, але наша молодіжка фактично все зробила без тренера. Сама пропустила, сама відігралася, і лише потім Руслан прокинувся і почав міняти гравців. Ну і реалізація... Вьюник - це уособлення всього невміння, яке є і в молодіжці, і в дорослій збірній.
Ответить
+3
0
vgolovan (полтава)
16.11.2021 в 20:08
перечитывайте после себя и исправляйте ошибки
Ответить
0
0
vgolovan (полтава)
16.11.2021 в 20:07
так можем без нервов или нет - исправте ошибки - в обном заглавии можем в другом не можем
Ответить
0
0
Дон Купер (Хмельницький)
16.11.2021 в 20:05
Ми постійно будемо нервувати. Реалізуйте моменти, далі спокійно контролюйте гру, але ж ні, це не про нас. Ніби пороблено). Подивимось як старші зіграють.
Ответить
0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 20:03
[s]Отстойная[/s] Достойная смена...
Ответить
+1
-1
avatar
Prideman (Lviv)
16.11.2021 в 20:02
Мали закривати всі питання по матчі ще в 1-му таймі, але ж так нецікаво, наші без валідолу не можуть. У 2-му таймі теж... один тільки Вюнник запоров 2 виходи сам на сам. Та й гол привезли з нічого. І вчіться нарешті бити пенальті, невже в команді немає хоч одного гравця з нормальним ударом хто може з 11 метрів забити...бо вже не смішно
Ответить
+4
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
16.11.2021 в 20:00
это не игра так играть нельзя --срочно увольняйте Ротаня --посмотрите что он сделал с молодёжкой
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...