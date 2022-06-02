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Ротань: Рад, что Супряга смог забить. Думаю дальше он будет играть только лучше

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Хотелось бы верить

Ротань: Рад, что Супряга смог забить. Думаю дальше он будет играть только лучше

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань подвел итоги вчерашней игры против Фарерских островов.

"Мы ждали очень сложный поединок, ведь в этом отборочном цикле Фарери дома еще не проигрывали. Это очень крепкая команда. Я доволен ответственным отношением наших футболистов к игре. Они очень мотивированно подошли к матчу, в том числе и потому, что происходит в нашей стране, а то, что они умеют играть в футбол, знают, пожалуй, уже все. Я поздравляю всю Украину с победой, которую мы, прежде всего, посвящаем нашим военным, защищающим наши рубежи.

Главными факторами победы, я думаю, стали надежность контроля мяча, хороший выход из обороны и хорошая работа в завершающей стадии, чем я особенно доволен. Также меня порадовало, что мы стали больше бить по воротам с дальней дистанции.

Супряга не забивал уже почти три года, поэтому я его успокоил перед матчем. Сказал, что главное не то, забьет ли он, главное, чтобы команда выиграла. В том числе и за счет его качеств, если он будет вести игрока, ворвется ли в зону, поможет ли в прессинге. Главное, чтобы КПД у него был на высоком уровне. Не надо, чтобы он чувствовал себя так, словно от него все требуют забитого мяча. Я хотел немного снять с него бремя ответственности. Очень рад, что он сегодня забил, и думаю, что в дальнейшем он будет играть все лучше.

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Замена Дидика сразу после перерыва связана с тем, что он немного оступился на искусственном газоне, который очень травмоопасен. К сожалению, у него из-за этого покрытия очень неприятное повреждение.

Сейчас задача номер один для нас – восстановление. Целый день мы будем добираться до Стамбула, и, прежде всего, нужно хорошо восстановиться, ведь переход с искусственного покрытия на натуральное намного тяжелее, чем наоборот. Так что уделим этому максимум внимания", - заявил Ротань.

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В статье: Украина U-21 Владислав Супряга
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.06.2022 в 18:18
Нажаль, він вже нікому не цікавий!
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