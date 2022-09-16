Ротань: Обеспокоены тем, что молодежка начнет свою подготовку без двух основных голкиперов

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил подготовку к решающим матчам плей-офф против Словакии за выход на Евро-2023.

Из-за травм команде не помогут вратарь Руслан Нещерет и форвард Владислав Супряга, а кипер Анатолий Трубин был вызван в национальную команду.

— К сожалению, есть две существенные потери. Это касается голкипера Руслана Нещерета и нападающего Владислава Супряги. Это наши основные исполнители, которые очень полезны как на поле, так и за его пределами. Мы действительно обеспокоены тем, что начнем свою подготовку без двух основных голкиперов – Нещерета и Трубина, которого Александр Петраков вызвал в ряды национальной сборной. Конечно, мы рассчитываем на Кирилла Фесюна, уже давно в нашей команде, но в "Колосе" у него нет игровой практики. Вызвали двух новичков: уже опытного Дмитрия Мацапуру и юного Якова Кинарейкина, но для них это будет первый приезд в сборную. Тем не менее я не вижу никаких причин паниковать, причем такое же настроение и у нашего тренера вратарей — Виталия Ревы.

- Одним словом, коллектив морально готов к решающим матчам отборочного цикла Евро-2023?

– Главное другое – мы собираемся, читая положительные новости с фронта. Не устаю благодарить ВСУ и гордиться ими. Такими мыслями озабочена вся наша "молодежка", я это точно знаю.

Мы хорошо изучили сборную Словакии, просмотрев более 10 игр с ее участием. Информация очень много, поэтому важно выделить самое главное. Пока этим и занимаемся. Однако задача номер один — как можно скорее вспомнить именно наши принципы игры. Мы никогда не скрываем, что учитывая, конечно, определенные стилистические и тактические особенности игры соперника, строим свой футбол и ни под кого не подстраиваемся.

Я никогда не давил на футболистов результатом — каждый из них это может подтвердить. Всегда подчеркивал, что отвечу за каждое поражение, а вы должны отвечать вместе со мной за каждую игру.

Не будет давления и в этот раз. Ребята так близко подошли к своей цели, что особо мотивировать их вообще не нужно. Но я им напомню, что они мечтают не просто поехать на Евро, а показать там содержательный футбол. Не будем забывать и о шансе попасть на Олимпийские игры.

— В Польше вы начинаете работать не в полном составе без легионеров. Это не станет проблемой?

– Нет, все хорошо. Надеюсь, что с 19 числа наш состав будет полным. Знаете, когда мы начинали свой путь, то имели только двух игроков, выступавших за границей. Теперь таких семеро. Пока что семеро.