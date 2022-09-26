Украина U21 - Словакия U21: когда и где смотреть онлайн плейофф за выход на Евро-2023
Нам нужна только победа
Фото: futbalsfz.sk / Автор невідомий
Молодежной сборной Украины следует сделать последний шаг к выходу на Евро-2023. Но он будет одним из самых трудных в текущей квалификации. Команде Руслана Ротаня во втором матче плей-офф необходимо отыгрываться за поражение в первой игре против Словакии. Первая встреча завершилась 3:2 в пользу словаков, так что теперь для выхода на чемпионат Европы нужно либо побеждать с разницей в два гола, либо проходить дальше в серии пенальти при преимуществе в один гол.
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Матч между Украиной и Словакией будет домашним для наших ребят, однако пройдет на нейтральном поле. Его примет польский город Бельско-Бяла и его Городской стадион. Стартовый свисток должен прозвучать 27 сентября в 18:30 по Киеву. Таким образом, вам ничто не помешает посмотреть сначала молодежку, а затем и игру национальной сборной против Шотландии.
В прямом эфире поединок Украина U21 – Словакия U21 смотрите на региональных каналах "Суспільного". Они работают бесплатно в каждом домохозяйстве, а также на медиасервисах MEGOGO, SWEET, TV и других. Кроме того, игру должны показать ютуб-каналы Украинской ассоциации футбола и "Суспільне Спорт". Плеер с трансляцией будет также на UA-Футбол.
Если у вас не будет возможности увидеть матч, вы сможете следить за развитием событий в Матч-центре UA-Футбол в нашей текстовой трансляции
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