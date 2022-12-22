УАФ продлила контракты с Ротанем и Нагорняком

Сегодня, 22 декабря, состоялся Исполком УАФ.

На нем было утверждено решение продлить контракты с главным тренером молодежной сборной Украины Русланом Ротанем и главным тренером юношеской сборной Украины U-19 Сергеем Нагорняком.

В случае успешного выступления молодежки на Евро-2023, а именно получения олимпийской лицензии, в контракте предусмотрена опция автоматического продления соглашения с Ротанем до завершения Олимпиады-2024.

Контракт Сергея Нагорняка рассчитан до 31 июля 2023 года.