УАФ продлила контракты с Ротанем и Нагорняком
Руслан Петрович остается у руля молодежной сборной Украины
Фото: пресс-служба УАФ
Сегодня, 22 декабря, состоялся Исполком УАФ.
На нем было утверждено решение продлить контракты с главным тренером
В случае успешного выступления молодежки на Евро-2023, а именно получения олимпийской лицензии, в контракте предусмотрена опция автоматического продления соглашения с Ротанем до завершения Олимпиады-2024.
Контракт Сергея Нагорняка рассчитан до 31 июля 2023 года.
Напомним, что ранее Ротань
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