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УАФ продлила контракты с Ротанем и Нагорняком

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

Руслан Петрович остается у руля молодежной сборной Украины

УАФ продлила контракты с Ротанем и Нагорняком

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сегодня, 22 декабря, состоялся Исполком УАФ.

На нем было утверждено решение продлить контракты с главным тренером молодежной сборной Украины Русланом Ротанем и главным тренером юношеской сборной Украины U-19 Сергеем Нагорняком.

В случае успешного выступления молодежки на Евро-2023, а именно получения олимпийской лицензии, в контракте предусмотрена опция автоматического продления соглашения с Ротанем до завершения Олимпиады-2024.

Контракт Сергея Нагорняка рассчитан до 31 июля 2023 года.

Напомним, что ранее Ротань был назначен главным тренером "Александрии". Таким образом, как минимум до окончания молодежного Евро-2023 он будет совмещать две должности.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Сергей Нагорняк Украина U-19 ФК Александрия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
22.12.2022 в 20:51
Будет получать 2 зарплаты --у нас что нет тренеров --Максимов -Санжар и много других или лучше чем эта пустышка нет --лозунг Ротаня
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