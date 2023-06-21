Хавбек молодежной сборной Украины: На Евро-2023 все матчи принципиальные
Сегодня сине-желтые стартуют против сверстников из Хорватии
Фото: УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков поделился мыслями перед стартом чемпионата Европы-2023 U-21. Напомним, в первом матче турнира сине-желтые сыграют сегодня с одногодками из Хорватии.
"Да все матчи принципиальные, но Хорватия есть Хорватия. Мы видим и по национальной сборной, и по молодежной, что это очень талантливые футболисты с хорошим уровнем. Конечно, будет интересная игра. Я не могу что-то комментировать насчет этого матча, ведь еще не разбирал эту команду, поэтому надеюсь, что как приеду и присоединюсь к сборной, то начну это делать.
В молодежной сборной я играл слева в нападении, на позиции десятки. У Сергея Станиславовича [Реброва] больше играл опорного, может, оттянутого в десятке. Немного разные схемы и разные требования, поэтому сложно что-то сравнивать, но и с тем, и с тем очень интересно. Как я уже сказал: готовлюсь к следующим матчам", — рассказал Судаков.
Напомним, вчера, 20 июня, Судаков прибыл в расположение молодежки в Бухаресте. Вместе с ним присоединились Михаил Мудрик, Владислав Ванат и Анатолий Трубин.
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