Украина U-21 – Хорватия U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 21.06.2023

Уже завтра подопечные Руслана Ротаня стартуют на молодежном Евро-2023, которое будут принимать Грузия и Румыния. Напомним, что нашими соперниками в группе станут сборные Хорватии, Испании и Румынии.

Чемпионат Европы U-21. Первый тур. 21.06.2023. 19:00

Румыния. Бухарест. "Супербет Арена"

Украина U-21 - Хорватия U-21

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Общественное: региональное вещание

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Украины

Украинцы в отборе к Евро проявили себя с лучшей стороны набрав 23 очка в десяти матчах. В стыковых играх подопечные Ротаня разобрались со сверстниками из Словакии (2:3 и 3:0). Для нашей сборной это будет третье Евро, в котором примем участие. В 2011 году команда не вышла из группы, а вот в 2006 году – завоевали серебряные медали (в финале уступили Нидерландам). За кадровым потенциалом у нас сейчас достаточно сильная сборная, которая может заявить о себе. Несмотря на отсутствие Забарного состав молодежной сборной Украины перед Евро пополнят три футболиста, которые находились в расположении национальной команды: голкипер Анатолий Трубин, полузащитники Михаил Мудрик и Георгий Судаков, а также нападающий Владислав Ванат. Однако есть все шансы, что стартовый матч на турнире они пропустят.

В последний момент стало известно, что Евро пропустит травмированный Николай Михайленко. Его заменит защитник "Черноморца" Александр Салюк.

Проблемной позицией все же можно считать защиту. В заявку сборной Украины вошли только три центральных защитника: Александр Сирота, Максим Таловеров и Арсен Батагов. Травма кого-то из них добавит головной боли тренерскому штабу. Учитывая это, следует ожидать более агрессивной игры нашей команды в атаке.

Сборная Украины под руководством Руслана Ротаня в 2023 году сыграла четыре матча: победила Данию (3:2) и Кувейт (2:0), сыграла вничью с Ирландией (2:2) и уступила Италии (1:3).

Новости Хорватии

Лучшим результатом для хорватов стало прошлое Евро, когда они дошли до четвертьфинала. В стыковых матчах ближайший соперник Украины в серии пенальти обыграл Данию. У сборной Хорватии перед чемпионатом сменился главный тренер. Игорь Бищан возглавил загребское "Динамо", а на его место пришел Драган Скочич, ранее тренировавший сборную Ирана. Учитывая это, спрогнозировать, как будут играть хорваты, довольно сложно, ведь такие изменения могут как положительно, так и негативно повлиять на нашего соперника.

Усилить молодежную сборную Хорватии мог Йошко Гвардиол, однако защитник "РБ Лейпциг" получил травму. Среди лидеров этой сборной, безусловно, стоит отметить 20-летнего хавбека Мартина Батурина, а также нападающего "Аугсбурга" Диона Бельо.

С начала года хорватская команда провела две товарищеские встречи: победила сверстников из Англии (2:1) и сыграла вничью с Израилем (0:0).

Украина U-21 – Хорватия U-21. Статистика личных встреч

Между собой сборные сыграли три матча: одна ничья, одна победа хорватов и победа украинцев. Последний раз команды встречались еще в 2014 году (1:1).

Факты о командах

В последних 5 играх Хорватия U-21 пропускает в среднем 1,40 гола за игру;

В последних 5 играх Хорватия U-21 забивает в среднем 2,40 гола за игру;

В последних 5 играх Украина U-21 пропускает в среднем 0,40 гола за игру;

В последних 5 играх Украина U-21 забивает в среднем 2 гола за игру.

Последние матчи команд

Украина U-21 - Хорватия U-21. Ставка и коэффициенты

Украина U-21 – Хорватия U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры фаворитами считают хорватов, но ожидаем, что наша сборная сможет дать достойный бой. Безусловно, вероятное отсутствие игроков национальной сборной может сказаться на игре команды, но в распоряжении Ротаня есть футболисты, которые смогут создать проблемы соперникам. Прогноз – обе команды забьют за 1,95.