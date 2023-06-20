Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина U-21 – Хорватия U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 21.06.2023
Украина U-21 – Хорватия U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 21.06.2023
Фото прес-служби УАФ
Уже завтра подопечные Руслана Ротаня стартуют на молодежном Евро-2023, которое будут принимать Грузия и Румыния. Напомним, что нашими соперниками в группе станут сборные Хорватии, Испании и Румынии.
Чемпионат Европы U-21. Первый тур. 21.06.2023. 19:00
Румыния. Бухарест. "Супербет Арена"
Украина U-21 - Хорватия U-21
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Общественное: региональное вещание
Новости Украины
Украинцы в отборе к Евро проявили себя с лучшей стороны набрав 23 очка в десяти матчах. В стыковых играх подопечные Ротаня разобрались со сверстниками из Словакии (2:3 и 3:0). Для нашей сборной это будет третье Евро, в котором примем участие. В 2011 году команда не вышла из группы, а вот в 2006 году – завоевали серебряные медали (в финале уступили Нидерландам). За кадровым потенциалом у нас сейчас достаточно сильная сборная, которая может заявить о себе. Несмотря на отсутствие Забарного состав молодежной сборной Украины перед Евро пополнят три футболиста, которые находились в расположении национальной команды: голкипер Анатолий Трубин, полузащитники Михаил Мудрик и Георгий Судаков, а также нападающий Владислав Ванат. Однако есть все шансы, что стартовый матч на турнире они пропустят.
В последний момент стало известно, что Евро пропустит травмированный Николай Михайленко. Его заменит защитник "Черноморца" Александр Салюк.
Проблемной позицией все же можно считать защиту. В заявку сборной Украины вошли только три центральных защитника: Александр Сирота, Максим Таловеров и Арсен Батагов. Травма кого-то из них добавит головной боли тренерскому штабу. Учитывая это, следует ожидать более агрессивной игры нашей команды в атаке.
Сборная Украины под руководством Руслана Ротаня в 2023 году сыграла четыре матча: победила Данию (3:2) и Кувейт (2:0), сыграла вничью с Ирландией (2:2) и уступила Италии (1:3).
Новости Хорватии
Лучшим результатом для хорватов стало прошлое Евро, когда они дошли до четвертьфинала. В стыковых матчах ближайший соперник Украины в серии пенальти обыграл Данию. У сборной Хорватии перед чемпионатом сменился главный тренер. Игорь Бищан возглавил загребское "Динамо", а на его место пришел Драган Скочич, ранее тренировавший сборную Ирана. Учитывая это, спрогнозировать, как будут играть хорваты, довольно сложно, ведь такие изменения могут как положительно, так и негативно повлиять на нашего соперника.
Усилить молодежную сборную Хорватии мог Йошко Гвардиол, однако защитник "РБ Лейпциг" получил травму. Среди лидеров этой сборной, безусловно, стоит отметить 20-летнего хавбека Мартина Батурина, а также нападающего "Аугсбурга" Диона Бельо.
С начала года хорватская команда провела две товарищеские встречи: победила сверстников из Англии (2:1) и сыграла вничью с Израилем (0:0).
Украина U-21 – Хорватия U-21. Статистика личных встреч
Между собой сборные сыграли три матча: одна ничья, одна победа хорватов и победа украинцев. Последний раз команды встречались еще в 2014 году (1:1).
Факты о командах
В последних 5 играх Хорватия U-21 пропускает в среднем 1,40 гола за игру;
В последних 5 играх Хорватия U-21 забивает в среднем 2,40 гола за игру;
В последних 5 играх Украина U-21 пропускает в среднем 0,40 гола за игру;
В последних 5 играх Украина U-21 забивает в среднем 2 гола за игру.
Последние матчи команд
Украина U-21 - Хорватия U-21. Ставка и коэффициенты
Украина U-21 – Хорватия U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Букмекеры фаворитами считают хорватов, но ожидаем, что наша сборная сможет дать достойный бой. Безусловно, вероятное отсутствие игроков национальной сборной может сказаться на игре команды, но в распоряжении Ротаня есть футболисты, которые смогут создать проблемы соперникам. Прогноз – обе команды забьют за 1,95.
Популярное сейчас
- Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций
- Забарный объяснил, почему не сыграет на Евро U-21
- Победа Украины, травма Мудрика, чистка в Днепре-1. Главные новости за 19 июня
- Украина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч молодежного Чемпионата Европы
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
Новости по теме
- 19:15 Украинские Трубин: С честью буду одевать футболку молодежки, только за поехать на Евро
- 18:20 Украинские Последний спарринг перед Евро. Стартовый состав украинской молодежки на матч против Ирландии
- 06:35 Украинские Испания в финале Лиги наций, новые тренеры Наполи и Вереса. Главные новости за 15 июня