Вьюнник: Хотелось других соперников, но если Бог хочет, чтобы мы играли с Францией, то так и будет
Наши парни будут настраиваться, как на финал
Фото: УАФ
Форвард
"Мы не расстроены. Хотелось других соперников, но если Бог хочет, чтобы мы играли с Францией, то так и будет. Предыдущие матчи мы хотим забыть и видим только то, что ждет нас в игре второго числа. Будем готовиться как на финал. Забудем результат, который был.
Все ошибки и хорошие действия мы помним. Уже делали многие теории. Сейчас тоже будем это делать, ведь у них есть игроки, которые не играли против нас тогда. Это немного другая Франция, но они умеют играть первым номером, атаковать и защищаться. Поэтому для нас это будет невероятный матч", – сказал Вьюнник.
Напомним, Матч Украина U-21 – Франция U-21 состоится в румынском Клуже в воскресенье, 2 июля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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