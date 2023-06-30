Вьюнник: Хотелось других соперников, но если Бог хочет, чтобы мы играли с Францией, то так и будет

Форвард молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник поделился ожиданиями от матча против Франции в 1/4 финала Евро-2023 U-21.

"Мы не расстроены. Хотелось других соперников, но если Бог хочет, чтобы мы играли с Францией, то так и будет. Предыдущие матчи мы хотим забыть и видим только то, что ждет нас в игре второго числа. Будем готовиться как на финал. Забудем результат, который был.

Все ошибки и хорошие действия мы помним. Уже делали многие теории. Сейчас тоже будем это делать, ведь у них есть игроки, которые не играли против нас тогда. Это немного другая Франция, но они умеют играть первым номером, атаковать и защищаться. Поэтому для нас это будет невероятный матч", – сказал Вьюнник.