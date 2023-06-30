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Вьюнник: Хотелось других соперников, но если Бог хочет, чтобы мы играли с Францией, то так и будет

Молодежная сборная Украины
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Наши парни будут настраиваться, как на финал

Вьюнник: Хотелось других соперников, но если Бог хочет, чтобы мы играли с Францией, то так и будет

Фото: УАФ

Новина українською

Форвард молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник поделился ожиданиями от матча против Франции в 1/4 финала Евро-2023 U-21.

"Мы не расстроены. Хотелось других соперников, но если Бог хочет, чтобы мы играли с Францией, то так и будет. Предыдущие матчи мы хотим забыть и видим только то, что ждет нас в игре второго числа. Будем готовиться как на финал. Забудем результат, который был.

Все ошибки и хорошие действия мы помним. Уже делали многие теории. Сейчас тоже будем это делать, ведь у них есть игроки, которые не играли против нас тогда. Это немного другая Франция, но они умеют играть первым номером, атаковать и защищаться. Поэтому для нас это будет невероятный матч", – сказал Вьюнник.

Напомним, Матч Украина U-21 – Франция U-21 состоится в румынском Клуже в воскресенье, 2 июля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина U-21 Франция U-21 Богдан Вьюнник
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Источник:
Футбол TIME

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