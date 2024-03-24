Ротань: Клубы не хотят отпускать игроков в олимпийскую сборную. Такого не должно быть

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань провел пресс-конференцию перед матчем против сборной Японии U-23.

“ — Какая главная задача стоит перед сборной Украины в грядущем матче?

— Прежде всего мы хотим от нашей страны поблагодарить народ Японии за то, что, несмотря на большое расстояние между нашими государствами, он очень близок к нам. Япония — одна из первых стран, которая вместе с нами стала и предоставляет Украине много помощи для борьбы с агрессором.

Что касается вопроса, то сейчас мы начинаем подготовку к Олимпийским играм. И нам важно подготовиться к ним как можно качественнее. Поэтому игра со сборной Японии очень полезна. Наш соперник – очень качественная команда. Мы просматривали ее матчи. Хочу пожелать вашей сборной попасть на Олимпийские игры. Мы будем болеть за вас, а может быть, и будем вместе в одной группе.

— Расскажите, пожалуйста, как вам удалось создать такую сильную команду?

— Благодарю вас за комплимент и хочу отметить, что наша нация, и футболисты в частности, — максималисты. Успех нашей олимпийской сборной очень важный шаг вперед. Мы впервые попали на Олимпийские игры, и у нас еще нет опыта выступлений там. Для нашей страны это очень важно, но еще важнее подготовиться к Играм и хорошо себя показать. У нас действительно сильная сборная.

Единственная проблема на сегодняшний день, которую я вижу, это то, что не все украинские клубы готовы отпускать игроков. Такого не должно быть, ведь это престиж нашей страны особенно в такое время. Мы будем пытаться улучшить нашу игру, ведь есть еще куда развиваться.

— Какая у вас кадровая ситуация?

— Ситуация у нас такая, что сейчас наша первая сборная выступает в квалификации Евро-2024, и в ней есть игроки олимпийской сборной, которых мы хотели бы видеть на Играх. К тому же, молодежная сборная сейчас будет играть важный матч отбора европейского первенства против Азербайджана. Так что поединок с Японией — наверное, третий в приоритете, ведь это товарищеский матч.

Несмотря на это, для нас он очень важен. У нас есть ребята, которые не задействованы в официальных матчах и впервые попали в олимпийскую команду. Поэтому возможность поехать на Олимпийские игры это для них большой шанс, и они на этом сконцентрированы.

— Как вам работается с новым президентом УАФ Андреем Шевченко?

— У нас все складывается хорошо. Самое главное, что у нас есть коммуникация и понимание. Андрей хорошо относится к олимпийской сборной и понимает, что Игры — это очень важные соревнования. Мы хотим поблагодарить за организацию подготовки команды в Венгрии, где у нас была возможность тренироваться в хороших условиях. Для нас это очень важно, ведь эта команда только собралась, и для нас эти дни были как глоток свежего воздуха.

У нас есть диалог с Андреем Шевченко и есть помощь во всех необходимых нам моментах. Мы благодарны за это Украинской ассоциации футбола и Андрею лично”, - сказал Ротань.