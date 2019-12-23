  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин пришел на матч Ла Лиги болеть за Реал
В тренде

Лунин пришел на матч Ла Лиги болеть за Реал

Наши за границей
(1 голосов)

А "сливочные" не забили

Лунин пришел на матч Ла Лиги болеть за Реал
Новина українською

20-летний вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин побывал на матче своей команды в Ла Лиге - с "Атлетиком" из Бильбао (0:0).

Андрей опубликовал в Инстаграме соответствующее фото, а также историю, показав трибуны "Сантьяго Бернабеу" перед началом матча.

Напомним, что украинский вратарь с 13 августа находится в аренде в "Вальядолиде", однако с тех пор сыграл лишь 1 матч - и то не в чемпионате, а в Копа дель Рей (Кубке короля).

Читайте такжеНа аренду Лунина Реал получил целый ряд предложений

Отсутствием игрового времени, говорят, очень недовольны боссы "Реала". Они намерены уже этой зимой забрать Лунина с "Вальядолида". Хотя арендное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2020 года.

#HALAMADRID ⚽️

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Национальная сборная Украины Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...