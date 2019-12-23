Лунин пришел на матч Ла Лиги болеть за Реал

20-летний вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин побывал на матче своей команды в Ла Лиге - с "Атлетиком" из Бильбао (0:0).

Андрей опубликовал в Инстаграме соответствующее фото, а также историю, показав трибуны "Сантьяго Бернабеу" перед началом матча.

Напомним, что украинский вратарь с 13 августа находится в аренде в "Вальядолиде", однако с тех пор сыграл лишь 1 матч - и то не в чемпионате, а в Копа дель Рей (Кубке короля).

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Отсутствием игрового времени, говорят, очень недовольны боссы "Реала". Они намерены уже этой зимой забрать Лунина с "Вальядолида". Хотя арендное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2020 года.