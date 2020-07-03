Панков: АЕК хочет сохранить Чигринского, у которого есть несколько вариантов

Агент украинского защитника греческого АЕКа Дмитрия Чигринского Александр Панков прокомментировал гол игрока в дерби с ПАОКом (2:0) и рассказал о том, что ждет украинца по окончании нынешнего сезона в Греции.

"Дмитрий провел отличный матч с ПАОКом, забил гол. Он сейчас находится в отличной форме и пользуется доверием тренера Массимо Карреры.

Сейчас Чигринский как никогда сосредоточен на концовке сезона в Греции, потому что настала пора решающих матчей. Один из них был вчера, лобовой против главного конкурента в борьбе за второе место – ПАОКа. У команды хорошие шансы выиграть "серебро". У АЕКа полная концентрация на концовку чемпионата.

Но еще больше, наверное, АЕК хочет выиграть Кубок Греции. Команда в прошлых годах часто играла в финале, но не выигрывала. Теперь снова финал – против "Олимпиакоса". Осталось сделать один шаг, чтобы наконец-то выиграть этот долгожданный трофей.

Что касается будущего Димы в АЕКе, то все эти вопросы будут решаться по окончании сезона, потому что у него действительно заканчивается с клубом контракт. Чигринский провел в АЕКе четыре года, он пользуется авторитетом в команде, он опытный футболист и к его мнению в раздевалке прислушиваются.

Есть несколько вариантов для продолжения карьеры Дмитрия. И АЕК тоже заинтересован в том, чтобы сохранить украинца, потому что он уже стал легендой клуба. Мы сядем за стол переговоров и обсудим все вопросы по окончании сезона", – отметил Панков.