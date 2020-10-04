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Соболь переиграл Михайличенко. Брюгге победил Андерлехт 3:0

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Украинские защитники отыграли весь матч

Соболь переиграл Михайличенко. Брюгге победил Андерлехт 3:0
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В матче 8-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" уверенно дома обыграл "Андерлехт" со счетом 3:0.

Весь поединок отыграло сразу двое украинских фланговых защитников: Эдуард Соболь в составе хозяев и Богдан Михайличенко в составе гостей.

После восьми туров "Брюгге" имеет в своем активе 18 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги Жюпиле, у команды лучшая в чемпионате разниця забитых/пропущенных мячей 21:5. В свою очередь у "Андерлехта" 13 чоков и команда Михайличенко расположилась на седьмой позиции.

8-й тур чемпионата Бельгии

"Брюгге" - "Андерлехт" 3:0

Голы: Диатта 23, Ванакен 48, Вормер 91.

"Андерлехт": ван Кромбрюгге - Люккассен, Враньеш, Мурильо - Арнстад, Локонга, Баккали, Михайличенко, Версхарен - Тау, Нмеча.
Запасные: Амузу, Лоуренс, Сарделла, Аит-Эль-Хадж, Кана, Велленройтер, Димата.

"Брюгге": Миньоле - Дели, Мата, Коссуну, Соболь - Диатта, Ванакен, де Кетеларе, Ритс, Вормер - Баджи.
Запасные: Окереке, Мехеле, Деннис, ван ден Кейбус, Схрейверс, Рикка, Хорват.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Чемпионат Бельгии Богдан Михайличенко Андерлехт (Бельгия)
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