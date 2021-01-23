Малиновский не попал в стартовый состав на матч с Миланом
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В рамках 19-го тура Серии А лидер чемпионата Италии "Милан" будет принимать "Аталанту" на "Сан-Сиро". Украинец Руслан Малиновский остался вне стартовой одиннадцатки на этот поединок.
Заметим, что в последней на данный момент очной встречи между командами Малиновский не реализовал пенальти. Напомним, что предыдущие три матча "бергамасков" подряд полузащитник выходил в основном составе.
Поединок "Милан" - "Аталанта" начнется в 19:00.
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23.01.2021 в 18:22
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