Малиновский не попал в стартовый состав на матч с Миланом

В рамках 19-го тура Серии А лидер чемпионата Италии "Милан" будет принимать "Аталанту" на "Сан-Сиро". Украинец Руслан Малиновский остался вне стартовой одиннадцатки на этот поединок.

Заметим, что в последней на данный момент очной встречи между командами Малиновский не реализовал пенальти. Напомним, что предыдущие три матча "бергамасков" подряд полузащитник выходил в основном составе.

Поединок "Милан" - "Аталанта" начнется в 19:00.