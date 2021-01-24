Данченко может перейти в АЕК
Очередной клуб в Европе с украинской делегацией
Бывший защитник "Шахтера" Олег Данченко может перейти в "АЭК". Об этом сообщает греческое издание Gazzetta.gr.
Источник отмечает, что клуб близок к заключению сделки. "Желто-черные" хотят оформить переход до конца трансферного окна.
Заметим, что за "АЭК" на данный момент выступают еще два украинца - Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.
Напомним, что Данченко летом 2019-го перешел из "Шахтера" в "Рубин" за 1 млн евро. За первый сезон в России игрок провел 20 матчей и отдал два ассиста. Уже через год клуб его отправил в аренду в "Уфу". За первую половину сезона 26-летний футболист сыграл в 16 матчах и записал в свой актив шесть результативных передач.
Также Андрей Шевченко в 2018-м году вызвал Олега в ряды Национальной сборной Украины. Transfermakt оценивает игрока в 2,3 млн евро.
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