Данченко может перейти в АЕК

Бывший защитник "Шахтера" Олег Данченко может перейти в "АЭК". Об этом сообщает греческое издание Gazzetta.gr.

Источник отмечает, что клуб близок к заключению сделки. "Желто-черные" хотят оформить переход до конца трансферного окна.

Заметим, что за "АЭК" на данный момент выступают еще два украинца - Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.

Напомним, что Данченко летом 2019-го перешел из "Шахтера" в "Рубин" за 1 млн евро. За первый сезон в России игрок провел 20 матчей и отдал два ассиста. Уже через год клуб его отправил в аренду в "Уфу". За первую половину сезона 26-летний футболист сыграл в 16 матчах и записал в свой актив шесть результативных передач.

Также Андрей Шевченко в 2018-м году вызвал Олега в ряды Национальной сборной Украины. Transfermakt оценивает игрока в 2,3 млн евро.