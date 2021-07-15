Гендир Зари: У Скрипника действующий контракт. А писать можно все, что угодно

Генеральный директор " Зари " Станислава Оганов в очередной раз опроверг слухи, которые этим летом сватали главного тренера команды Виктора Скрипника в другие клубы.

"Я уже устал повторять, что у Виктора Скрипника продолжает действовать контракт с «Зарей». Каждые полгода его пытаются «уволить» из клуба, куда-то сватая. Вот и сейчас кто-то пишет о том, что он якобы уходит. Куда уходит?!

Повторюсь: у него действующий контракт. А писать можно все, что угодно. Вот я иногда читаю разную чушь, и мне становится стыдно за людей, которые это пишут. Понятное дело, к Скрипнику есть внимание – и это нормально. Он заслужил его своей работой", - сказал Оганов.