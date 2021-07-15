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Гендир Зари: У Скрипника действующий контракт. А писать можно все, что угодно

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Станислава Оганов говорит, что тренер остается в команде

Гендир Зари: У Скрипника действующий контракт. А писать можно все, что угодно

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислава Оганов в очередной раз опроверг слухи, которые этим летом сватали главного тренера команды Виктора Скрипника в другие клубы.

"Я уже устал повторять, что у Виктора Скрипника продолжает действовать контракт с «Зарей». Каждые полгода его пытаются «уволить» из клуба, куда-то сватая. Вот и сейчас кто-то пишет о том, что он якобы уходит. Куда уходит?!

Повторюсь: у него действующий контракт. А писать можно все, что угодно. Вот я иногда читаю разную чушь, и мне становится стыдно за людей, которые это пишут. Понятное дело, к Скрипнику есть внимание – и это нормально. Он заслужил его своей работой", - сказал Оганов.

Напомним, что контракт Скрипника с "Зарей" действителен до лета 2022 года.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Станислав Оганов
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Источник:
fanday

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