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"Не тот результат, которого мы хотели": Зинченко - о поражении Сити от Тоттенхэма

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Украинец вышел на замену на 79-й минуте поединка

"Не тот результат, которого мы хотели": Зинченко - о поражении Сити от Тоттенхэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал поражение от "Тоттенхэма" (0:1) в матче 1-го тура АПЛ.

"Не тот результат, которого мы хотели, но впереди еще много игр. Я был рад снова видеть наших фанатов на выезде! Вперед, "Сити", — написал Зинченко в Instagram.

Отметим, что 24-летний украинец вышел на замену на 79-й минуте поединка, и не смог помочь команде вырвать хотя бы ничью.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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