"Не тот результат, которого мы хотели": Зинченко - о поражении Сити от Тоттенхэма
Украинец вышел на замену на 79-й минуте поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал поражение от "Тоттенхэма" (0:1) в матче 1-го тура АПЛ.
"Не тот результат, которого мы хотели, но впереди еще много игр. Я был рад снова видеть наших фанатов на выезде! Вперед, "Сити", — написал Зинченко в Instagram.
Отметим, что 24-летний украинец вышел на замену на 79-й минуте поединка, и не смог помочь команде вырвать хотя бы ничью.
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Источник:Instagram
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