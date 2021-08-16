"Не тот результат, которого мы хотели": Зинченко - о поражении Сити от Тоттенхэма

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал поражение от "Тоттенхэма" (0:1) в матче 1-го тура АПЛ.

"Не тот результат, которого мы хотели, но впереди еще много игр. Я был рад снова видеть наших фанатов на выезде! Вперед, "Сити", — написал Зинченко в Instagram.

Отметим, что 24-летний украинец вышел на замену на 79-й минуте поединка, и не смог помочь команде вырвать хотя бы ничью.