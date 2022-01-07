Два украинских футболиста перебрались в клуб из Венгрии
Последним их клубом был ФК "Ужгород"
Фото: kbsc.hu
Украинские футболисты Василий Пыняшко и Виктор Ряшко продолжат карьеру в Венгрии.
Оба игрока подписали соглашение с клубом КБСК (Колорсити Казинцбарцика ШК), который начал подготовку к весеннему сезону турнира NB3 (третий по силе дивизион Венгрии).
Отметим, футболистам по 29 лет, и перебрались они в венгерскую лигу из ФК "Ужгород".
Пыняшко провел в этом сезоне 17 матчей, результативными действиями не отметился. Имеет опыт выступлений также за "Минай". Ряшко отыграл 20 матчей, забил 5 голов и выполнил две голевые передачи.
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Источник:ФК КБСК
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