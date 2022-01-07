Два украинских футболиста перебрались в клуб из Венгрии

Украинские футболисты Василий Пыняшко и Виктор Ряшко продолжат карьеру в Венгрии.

Оба игрока подписали соглашение с клубом КБСК (Колорсити Казинцбарцика ШК), который начал подготовку к весеннему сезону турнира NB3 (третий по силе дивизион Венгрии).

Отметим, футболистам по 29 лет, и перебрались они в венгерскую лигу из ФК "Ужгород".

Пыняшко провел в этом сезоне 17 матчей, результативными действиями не отметился. Имеет опыт выступлений также за "Минай". Ряшко отыграл 20 матчей, забил 5 голов и выполнил две голевые передачи.