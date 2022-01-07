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Два украинских футболиста перебрались в клуб из Венгрии

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Последним их клубом был ФК "Ужгород"

Два украинских футболиста перебрались в клуб из Венгрии

Фото: kbsc.hu

Новина українською

Украинские футболисты Василий Пыняшко и Виктор Ряшко продолжат карьеру в Венгрии.

Оба игрока подписали соглашение с клубом КБСК (Колорсити Казинцбарцика ШК), который начал подготовку к весеннему сезону турнира NB3 (третий по силе дивизион Венгрии).

Отметим, футболистам по 29 лет, и перебрались они в венгерскую лигу из ФК "Ужгород".

Пыняшко провел в этом сезоне 17 матчей, результативными действиями не отметился. Имеет опыт выступлений также за "Минай". Ряшко отыграл 20 матчей, забил 5 голов и выполнил две голевые передачи.

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В статье: Виктор Ряшко Василий Пиняшко
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Источник:
ФК КБСК

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