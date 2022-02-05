Супряга может дебютировать за Сампдорию уже завтра
Влад попал в заявку на игру против "Сассуоло"
U.C. Sampdoria
Официальный сайт "Сампдории" сообщает, что Владислав Супряга попал в заявку первой команды на игру против "Сассуоло" в рамках 24-го тура Серии А.
Это первое появление украинского форварда в заявке итальянского клуба.
В текущем сезоне во всех турнирах Супряга принял участие в 6 поединках в футболке киевского "Динамо".
На данный момент "Сампдория" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Генуэцы сыграют против "Сассуоло" завтра, 6-го февраля. Начало встречи - 16:00.
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Источник:ФК "Сампдория"
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Комментарии (1)
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каноист (Мариуполь)
05.02.2022 в 21:09
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