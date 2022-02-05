Супряга может дебютировать за Сампдорию уже завтра

Официальный сайт "Сампдории" сообщает, что Владислав Супряга попал в заявку первой команды на игру против "Сассуоло" в рамках 24-го тура Серии А.

Это первое появление украинского форварда в заявке итальянского клуба.

В текущем сезоне во всех турнирах Супряга принял участие в 6 поединках в футболке киевского "Динамо".

На данный момент "Сампдория" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Генуэцы сыграют против "Сассуоло" завтра, 6-го февраля. Начало встречи - 16:00.