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Супряга может дебютировать за Сампдорию уже завтра

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Влад попал в заявку на игру против "Сассуоло"

Супряга может дебютировать за Сампдорию уже завтра

U.C. Sampdoria

Новина українською

Официальный сайт "Сампдории" сообщает, что Владислав Супряга попал в заявку первой команды на игру против "Сассуоло" в рамках 24-го тура Серии А.

Это первое появление украинского форварда в заявке итальянского клуба.

В текущем сезоне во всех турнирах Супряга принял участие в 6 поединках в футболке киевского "Динамо".

На данный момент "Сампдория" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Генуэцы сыграют против "Сассуоло" завтра, 6-го февраля. Начало встречи - 16:00.

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В статье: Сампдория (Генуя) Сассуоло Владислав Супряга
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Источник:
ФК "Сампдория"

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Комментарии (1)
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каноист (Мариуполь)
05.02.2022 в 21:09
Что то меня сомнение гложет,как он туда попал,что он там делает? Какие то темные делишки походу...
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