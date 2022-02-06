Игнатенко удалился в дебютной игре за Бордо спустя девять минут после выхода на поле
За игру прямой ногой
Фото - ФК Бордо / автор неизвестен
В матче 23-го тура французской Лиги 1 "Бордо" на выезде разгромно проигрывает "Реймсу" - 0:5 (второй тайм).
Новоиспеченный хавбек гостей Даниил Игнатенко дебютировал в этой игре, выйдя на замену на 63-й минуте встречи вместо Франсержио.
А спустя 9 минут украинский полузащитник получил прямую красную карточку за грубый подкат.
Права на 24-летнего футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру". За "Бордо" украинский игрок выступает на правах аренды. С октября 2020-го года Даниил играл за "Днепр-1". В текущем сезоне чемпионата Украины Игнатенко принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина уступает Испании в матче за бронзу. Как это было
- РФС подал иск в УЕФА за оскорбления от украинских болельщиков во время полуфинала Евро
- Активная игра украинцев в Кубке Англии, камбек Милана в дерби. Главные новости за 5 февраля
- Куда исчез Зозуля? Украинцы в Испании: Зозуля, Кравец, Милованов, а также будущее Рамиреса
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
06.02.2022 в 18:17
Ответить
0
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
06.02.2022 в 17:54
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
06.02.2022 в 17:52
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
загрузка...