  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Игнатенко удалился в дебютной игре за Бордо спустя девять минут после выхода на поле
В тренде

Игнатенко удалился в дебютной игре за Бордо спустя девять минут после выхода на поле

Наши за границей
(1 голосов)

За игру прямой ногой

Игнатенко удалился в дебютной игре за Бордо спустя девять минут после выхода на поле

Фото - ФК Бордо / автор неизвестен

Новина українською

В матче 23-го тура французской Лиги 1 "Бордо" на выезде разгромно проигрывает "Реймсу" - 0:5 (второй тайм).

Новоиспеченный хавбек гостей Даниил Игнатенко дебютировал в этой игре, выйдя на замену на 63-й минуте встречи вместо Франсержио.

А спустя 9 минут украинский полузащитник получил прямую красную карточку за грубый подкат.

Игнатенко удалился в дебютной игре за Бордо спустя девять минут после выхода на поле - изображение 1
Права на 24-летнего футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру". За "Бордо" украинский игрок выступает на правах аренды. С октября 2020-го года Даниил играл за "Днепр-1". В текущем сезоне чемпионата Украины Игнатенко принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бордо Реймс (Реймс) Даниил Игнатенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
06.02.2022 в 18:17
Там фани Бордо говорили що він схожий на термінатора от вам і термінатор в дії)
Ответить
0
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
06.02.2022 в 17:54
В своєму репертуарі )) Або бачили очі "Бордо" що орендували ))
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
06.02.2022 в 17:52
Уровень
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...