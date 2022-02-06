Игнатенко удалился в дебютной игре за Бордо спустя девять минут после выхода на поле

В матче 23-го тура французской Лиги 1 "Бордо" на выезде разгромно проигрывает "Реймсу" - 0:5 (второй тайм).

Новоиспеченный хавбек гостей Даниил Игнатенко дебютировал в этой игре, выйдя на замену на 63-й минуте встречи вместо Франсержио.

А спустя 9 минут украинский полузащитник получил прямую красную карточку за грубый подкат.

Права на 24-летнего футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру". За "Бордо" украинский игрок выступает на правах аренды. С октября 2020-го года Даниил играл за "Днепр-1". В текущем сезоне чемпионата Украины Игнатенко принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча.