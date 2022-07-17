Украинский вингер Металлиста после Казахстана уехал в аренду в Латвию

Левый вингер харьковского "Металлиста" Артур Мурза в следующем чемпионате Украины выступать не будет. Новым местом работы форварда станет латвийская "Валмиера".

За "Валмиеру" Мурза выступит на правах аренды до завершения календарного года.

22-летний Артур Мурза на профессиональном уровне выступал за краматорский "Авангард", "Горняк-Спорт" и "Оболонь". В январе 2022-го он присоединился к "Металлисту", за который не провел ни одного официального матча. После начала войны Мурза уехал в "Кызылжар", а после завершения аренды в Казахстане будет играть в Латвии.

Добавим, что "Валмиера" на данный момент возглавляет таблицу чемпионата Латвии.