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Украинский вингер Металлиста после Казахстана уехал в аренду в Латвию

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В Украину не вернулся

Украинский вингер Металлиста после Казахстана уехал в аренду в Латвию

Фото: facebook.com/ValmieraFC / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Левый вингер харьковского "Металлиста" Артур Мурза в следующем чемпионате Украины выступать не будет. Новым местом работы форварда станет латвийская "Валмиера".

За "Валмиеру" Мурза выступит на правах аренды до завершения календарного года.

22-летний Артур Мурза на профессиональном уровне выступал за краматорский "Авангард", "Горняк-Спорт" и "Оболонь". В январе 2022-го он присоединился к "Металлисту", за который не провел ни одного официального матча. После начала войны Мурза уехал в "Кызылжар", а после завершения аренды в Казахстане будет играть в Латвии.

Добавим, что "Валмиера" на данный момент возглавляет таблицу чемпионата Латвии.

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В статье: Артур Мурза Валмиера Металлист (Харьков)
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