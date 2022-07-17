Роман Яремчук забил за Бенфику в товарищеском матче
Первый гол украинца за клуб с апреля
Фото: Noticias ao Minuto
Украинский форвард лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук забил гол в товарищеском матче своей команды против лондонского "Фулхэма". Украинец вышел на поле только во втором тайме, при счете 3:0 в пользу португальского гранда.
Для Романа это первый гол с 1 июня, когда он забил сборной Шотландии за сборную Украины в матче квалификации ЧМ. А за клуб Яремчук не забивал с 13 апреля, когда он положил гол в ворота "Ливерпуля" в плей-офф Лиги Чемпионов.
Прошлый сезон выдался не очень удачным для украинца, так как ему удалось забить лишь 9 голов и отдать 6 ассистов в 43 матчах во всех турнирах. Тем не менее, клуб отдал 9 номер именно Роману Яремчуку.
#SLBFFC | 4-0 | ???? 57' Yaremchuk!!!!#EuAmoOBenfica #PréÉpoca pic.twitter.com/n666v7zKnY— SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2022
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