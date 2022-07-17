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Роман Яремчук забил за Бенфику в товарищеском матче

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(2 голосов)

Первый гол украинца за клуб с апреля

Роман Яремчук забил за Бенфику в товарищеском матче

Фото: Noticias ao Minuto

UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук забил гол в товарищеском матче своей команды против лондонского "Фулхэма". Украинец вышел на поле только во втором тайме, при счете 3:0 в пользу португальского гранда.

Для Романа это первый гол с 1 июня, когда он забил сборной Шотландии за сборную Украины в матче квалификации ЧМ. А за клуб Яремчук не забивал с 13 апреля, когда он положил гол в ворота "Ливерпуля" в плей-офф Лиги Чемпионов.

Прошлый сезон выдался не очень удачным для украинца, так как ему удалось забить лишь 9 голов и отдать 6 ассистов в 43 матчах во всех турнирах. Тем не менее, клуб отдал 9 номер именно Роману Яремчуку.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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