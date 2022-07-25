Экс-защитник Десны перебрался в клуб 5-го дивизиона Германии
Украинский игрок нашел клуб в Германии
Фото: bayern-hof.de
Бывший правый защитник "Десны" Вадим Жук решил попробовать свои силы за рубежом. 31-летний украинец стал игроком клуба "Бавария" Хоф, сообщает пресс-служба команды.
Футболист перебрался в новый клуб в статусе свободного агента. Детали сделки не афишируются. Вадим уже успел дебютировать за "Баварию" Хоф - в матче против "Ноймаркта" (0:1) он провел на поле 90 минут и получил желтую карточку.
Напомним, ранее игрок выступал за "Львов", "Горняк", "Сумы", "Полтаву", "Полесье", сербский "Спартак" из Субботицы", "Металлист 1925", а также трижды успел поиграть за "Десну". Добавим, что за немецкий коллектив уже выступает один украинец - экс-полузащитник "Альянса" Сергей Загинайлов.
"Бавария" Хоф выступает в пятом по рангу дивизионе системы лиг немецкого футбола – Оберлиге Бавария Север.
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