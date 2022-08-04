Трое украинцев – в основе Кишварды на матч Лиги конференций. Еще двое – в запасе
Едва ли не самая украинизированная иностранная команда
В рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций венгерская "Кишварда" противостоит норвежскому "Мольде". Венгры объявили свой состав на матч.
В нем – сразу пятеро украинцев. Трое из них выйдут в основе – Артём Одинцов (голкипер), Антон Кравченко и Виктор Гей.
Еще двое – в резерве. Это Михаил Готра и Богдан Мельник.
Стартовый свисток матча прозвучит в 20.00.
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