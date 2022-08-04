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Трое украинцев – в основе Кишварды на матч Лиги конференций. Еще двое – в запасе

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Едва ли не самая украинизированная иностранная команда

Трое украинцев – в основе Кишварды на матч Лиги конференций. Еще двое – в запасе

UA-Футбол
Новина українською

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций венгерская "Кишварда" противостоит норвежскому "Мольде". Венгры объявили свой состав на матч.

В нем – сразу пятеро украинцев. Трое из них выйдут в основе – Артём Одинцов (голкипер), Антон Кравченко и Виктор Гей.

Еще двое – в резерве. Это Михаил Готра и Богдан Мельник.

Стартовый свисток матча прозвучит в 20.00.

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В статье: Антон Кравченко Кишварда (Венгрия)
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