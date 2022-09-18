У Миколенко – вторая лучшая оценка за матч с Вест Хэмом. Эвертон победил 1:0
Лучше сыграл только Асмир Бегович
Фото: KEEPUP
Виталий Миколенко, украинский левый защитник "Эвертона", снова сыграл в основном составе в матче АПЛ. Сегодня украинец провел на поле все 90 минут матча – и ливерпульский клуб обыграл "Вест Хэм" со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил французский форвард Нил Мопе. Ассист – у нигерийца Алекса Ивоби. Однако лучшим же игроком матча порталы whoscored и sofascore считают вратаря "Эвертона" Асмира Беговича.
У Миколенко же одни из лучших оценок в команде – Виталий получил 7.8 от sofascore и 7.4 от whoscored. В текущем сезоне АПЛ украинец не пропустил ни одного матча "Эвертона" – он вышел в старте в семи играх из семи.
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