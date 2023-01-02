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Двое украинцев покинули болгарский Хебир

Наши за границей
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В свое время один из них выступал в "чемпионате ЛНР"

Двое украинцев покинули болгарский Хебир

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Болгарский "Хебир" попрощался с двумя украинскими футболистами. Защитник Глеб Бухал и полузащитник Алексей Лобов покинули клуб.

Стороны приняли решение не продлевать контракты, которые закончились в декабре 2022 года. Таким образом игроки получили статусы свободных агентов и сейчас занимаются поисками новой команды.

27-летний Бухал успел поиграть за "Александрию", ФК "Львов", "Металлист 1925" и другие украинские коллективы. В его активе также есть выступления за чешскую "Сигму-Б".

25-летний Лобов выступал за "Авангард", "Колос" и "Оболонь". Более того, в Украине он прославился тем, что в 2015-16 годах играл за ряд команд в так называемом "чемпионате ЛНР".

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В статье: Алексей Лобов Глеб Бухал
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Источник:
hebarfc.com

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