Двое украинцев покинули болгарский Хебир

Болгарский "Хебир" попрощался с двумя украинскими футболистами. Защитник Глеб Бухал и полузащитник Алексей Лобов покинули клуб.

Стороны приняли решение не продлевать контракты, которые закончились в декабре 2022 года. Таким образом игроки получили статусы свободных агентов и сейчас занимаются поисками новой команды.

27-летний Бухал успел поиграть за "Александрию", ФК "Львов", "Металлист 1925" и другие украинские коллективы. В его активе также есть выступления за чешскую "Сигму-Б".

25-летний Лобов выступал за "Авангард", "Колос" и "Оболонь". Более того, в Украине он прославился тем, что в 2015-16 годах играл за ряд команд в так называемом "чемпионате ЛНР".