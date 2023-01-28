Команда Романа Зозули победила 1:0. Украинец отыграл 69 минут

В матче третьего испанского Дивизиона (Сегунда В) "Райо Махадахора" победил на своем поле "Унионистас", единственный гол был забит на девятой минуте встречи.

Примечательно, что в стартовом составе "Райо Махадахора" вышел украинец Роман Зозуля. Он отыграл 69 минут, после чего был заменен.

Отметим, что команда Романа Зозули после 25 сыгранных матчей занимает 13 место турнирной таблицы.