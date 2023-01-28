Команда Романа Зозули победила 1:0. Украинец отыграл 69 минут
Райо Махадахора улучшает турнирное положение
Фото - Райо Махадахора
В матче третьего испанского Дивизиона (Сегунда В) "Райо Махадахора" победил на своем поле "Унионистас", единственный гол был забит на девятой минуте встречи.
Примечательно, что в стартовом составе "Райо Махадахора" вышел украинец Роман Зозуля. Он отыграл 69 минут, после чего был заменен.
Отметим, что команда Романа Зозули после 25 сыгранных матчей занимает 13 место турнирной таблицы.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Примера. Жирона - Барселона 0:1. Педри решил, Цыганков не вышел
- Россия возвращается в спорт. Украинские клубы помогают терпеть россиян
- Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера
- Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
Новости по теме
- 12:00 Украинские В Испании снова приостанавливали матч из-за оскорблений Зозули. Нацистом его называли болельщики новой команды Лебеденко
- 20:53 Украинские Зозуля: Нашей русофобии недостаточно. С каждой новой ракетой ненависть к этим ублюдкам становится еще больше
- 14:47 Украинские Зозуля впервые за год вышел в основе своей команды
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн