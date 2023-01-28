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Команда Романа Зозули победила 1:0. Украинец отыграл 69 минут

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Райо Махадахора улучшает турнирное положение

Команда Романа Зозули победила 1:0. Украинец отыграл 69 минут

Фото - Райо Махадахора

UA-Футбол
Новина українською

В матче третьего испанского Дивизиона (Сегунда В) "Райо Махадахора" победил на своем поле "Унионистас", единственный гол был забит на девятой минуте встречи.

Примечательно, что в стартовом составе "Райо Махадахора" вышел украинец Роман Зозуля. Он отыграл 69 минут, после чего был заменен.

Отметим, что команда Романа Зозули после 25 сыгранных матчей занимает 13 место турнирной таблицы.

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В статье: Роман Зозуля
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