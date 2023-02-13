Лучший украинец в истории MLS: рос с Шевченко, является легендой чемпионата и дружил с Бекхэмом

Переезд Сергея Кривцова в MLS стал полной неожиданностью. Пока болельщики пристально следили за инсайдами и обсасывало вероятный трансфер Николая Матвиенко в "Брайтон", на информационную авансцену вышел другой центрбек "Шахтера".

Теперь Кривцов в клубе Дэвида Бекхэма. Учитывая все еще скромный спрос заокеанского чемпионата в наших широтах, может сложиться обманчивое впечатление, что Сергей - едва ли не первый украинский футболист, оказавшийся в вышке Северной Америки и Канады.

Понятно, что это не так - до горняка там были Сергей Данив, Алексей Король, Юрий Лавриненко и Игорь Доценко. А еще Дмитрий Коваленко - объективно лучший из всех вышеперечисленных исполнителей. Дема, как прозвали полузащитника, может похвастаться статусом звезды, трофеями и солидной статистикой - в его активе почти три сотни поединков. Словом, заметная фигура - вот на кого Кривцову придется ориентироваться, чтобы завоевать расположение тамошней аудитории.

Коваленко рос рядом с Шевченко и преодолел трудности, прежде чем зарекомендовать себя в MLS

Было бы странно, если бы киевлянин Коваленко не хотел выступать за "Динамо". В десятилетнем возрасте парень попал в молодежную систему "бело-синих", в которой "варился" почти пять лет: "К нам относились с таким же профессионализмом, как к 22-летним. К каждому матчу подходили с мнением, чтобы победить. Это была очень суровая обстановка. Пребывание в киевском "Динамо" дало мне почву для того, чтобы стать игроком, которым я являюсь сегодня. Кстати, разница между мной и Шевченко составляет всего год, мы вместе пробивались через систему".

В 1990-м Коваленко принял участие в молодежном турнире, организованном в итальянском Агрополе, выдал хороший матч против сверстников из США и приехал на просмотр в Рочестер. Предлагали еще тогда остаться, но из-за потенциальных проблем с советской бюрократией пришлось вернуться домой. Ничего-ничего – в 1992-м Дмитрий таки эмигрировал.

По правде, нетипичное решение - американцы всегда оглядывались в сторону Европы, ею грезили и делали отчаянные шаги. Хрестоматийным примером является Джей ДеМэрит, который с двумя тысячами долларов в кармане пересек океан, наивно надеясь, что его заметят в Англии и дадут шанс. И, слава Богу, что заметили - так ДеМэрит стал олицетворением той же американской мечты.

Коваленко направился в обратном направлении, однако также встретился с тотальным непониманием. Первая приемная семья завидовала спортивной успеваемости подростка, заставляла выполнять всевозможную черновую работу и делала вид, что его не существует. Дмитрий отмалчивался, терпел, но точку поставила мать, приехавшая в гости через восемь месяцев после того, как футболист поселился в Рочестере.

Характер не дал сломаться – Коваленко прогрессировал в школе (в 1993-м был признан лучшим игроком школьных команд штата Нью-Йорк), затем засиял в университете Индиана, где в 1998-м выиграл национальное студенческое первенство. Прекрасные результаты открывали любую дверь - так случился переход в "Даллас Берн". Не особенно вожделенный для самого Дмитрия - как только лига позволила провести драфт, он перебрался в "Чикаго Файр".

Коваленко вспоминал, что высоко котировался на драфте и знал, что понравится в MLS. Логика проста - футболист мог сыграть без потери качества на нескольких позициях сразу (начинал центрфорвардом, после - атакующим полузащитником, бегал на обоих флангах, в опорной зоне и даже в защите). Универсальный боец, физически развитый, с динамовским бэкграундом - что могло пойти не так? Разноплановость отразилась на статистике - для хавбека 43 гола и 27 ассистов в 294 матчах выглядят очень и очень хорошо.

Коваленко брал трофеи, играл с известными футболистами и забил в матче всех звезд MLS

Отметим, что Коваленко защищал цвета ряда команд и повсюду соревновался за самые высокие награды - с "Чикаго Файр" взял Кубок США (2000), в составе "Ди Си Юнайтед" - Кубок MLS (2004), за что Джордж Буш-младший презентовал именное кольцо .

Совсем чуть-чуть не хватило для повторения достижения в 2009-м (финал плей-офф хавбек провел в запасе) - "Лос-Анджелес Гелакси" уступил "Реал Солт-Лейк" (между прочим, бывшему клубу Дёмы). Впрочем, наш герой и здесь не остался без отличия - в 2010-м "лос галактикос" третий раз в собственной истории оформили Supporters Shield (приз за наибольшее количество очков, набранных в течение сезона).

Это именно тот случай, когда игроку постоянно везло - да, у Коваленко были тяжелые периоды, связанные с травмами, но и не всем на протяжении карьеры даются хоть какие-то призы. Вокруг MLS витает немало стереотипов (к счастью, сегодня они почти развеяны), но что в 90-х, что в нулевых, тем более сейчас американцы умели считать деньги. Примечательно, что в этом аспекте полузащитник высоко котировался:

"Когда я играл, средняя зарплата составляла около 60 тысяч долларов за сезон. Замечу это не американский футбол, не бейсбол, не баскетбол и не хоккей. Минимальная зарплата – 40 тысяч. Более 200 тысяч долларов зарабатывали только 15% лиги. Я был среди счастливчиков", - объяснил Коваленко в одном из интервью. Да и если бы уроженец Киева не соответствовал уровню и не продлевал актуальность, то о нем бы не упоминали спустя более десяти лет после прощания с профессиональным спортом.

Коваленко с Дамаркусом Бизли

Одним из показателей качества исполнителя является его окружение. Согласитесь, если коллектив с реальными амбициями совершает трансфер, то новичок вряд ли рядовой - иначе успешного результата не добиться.

Коваленко виделся со многими непоследними и стопроцентно знаковыми персонажами - кроме Джея ДеМэрита на разных этапах выступал бок о бок с Джесси Маршем (действующий тренер "Лидса"), Христо Стоичковым, Юрием Джоркаеффом, Лендоном Донованом, Робби Кином и Дэвидом. Забавный момент – Бекс делил раздевалку с украинцем, теперь же приглашает Кривцова.

И это не все имена - еще есть Фредди Аду (тот самый вундеркинд, что "скис" под тяжестью ожиданий), Майкл Брэдли, Жози Алтидор и даже Данило Силва - с ним Дема познакомился в "Метростарз" (нынешний "Нью-Йорк Ред Буллз" "). Правду говорят, что мир тесный.

Коваленко в компании Донована и Бекхэма

Коваленко не скрывает, что гордится приятельством со Стоичковым и особенно Бекхэмом. Есть немало басен, свидетельствующих о теплых отношениях - что бы ни говорили, а такие люди с кем попало за один стол не сядут. Если болгарин был компанейским, не сдерживал эмоции, любил пригубить и мог сцепиться с судьей, то Бекс стал полной противоположностью – скромным и взвешенным.

"Дэвид Бекхэм – и человек хороший, и футболист хороший. Ко всем хорошо относился. Неважно, сколько у него было денег и машин. Он настоящий профессионал. Мы дружили с ним, пока играли. Сидели рядом. Конечно, были определенные моменты, где он и кричал на меня: "Эй, что ты такое делаешь?" Слушал ли я его? А как такого человека не слушать?".

Это все хорошо, но куда важнее была реакция широкой общественности - Дмитрия любили и уважали. Что тут говорить, если его дважды привлекли к матчу всех звезд MLS - в 2001 и 2002 годах. Несмотря на то, что событие до сих пор носит статус шоу, все равно чувствовалось повышенное внимание; Дёма не упустил случая и отметился мячом в огненной перестрелке против сборной Восточной конференции (6:6). Хороший перформанс, о котором не грех рассказать.

Коваленко пытался заиграть в Европе и мечтал попасть в сборную Украины

В двадцать два Коваленко осознал, что стремится испытать себя в более конкурентоспособной среде. На дворе стояло лето 2000-го - время, когда Сергей Ребров присоединился к лондонскому "Тоттенхэму" за сумасшедшие деньги, а Андрей Шевченко зажигал в Серии А. Дмитрий получил трофей с "Чикаго Файр", пристально наблюдал за событиями, хотя трезво взвешивал ситуацию - маловероятно, что его вот так заметят в MLS.

"Да, я думаю об этом. Но я живу в Америке. Изредка мне звонили по телефону и если кто-то сделает предложение, то я немедленно уйду. MLS – отличная лига, однако трудно не хотеть выступать на более высоком уровне. Как, например, в Киеве, где на "Динамо" собирается 100 тысяч зрителей. В действительности в этом вся суть".

Впрочем, в 2001-м, на фоне добротных индивидуальных цифр, появился интерес со стороны "Вильярреала" - не последнюю роль сыграл Христо Стоичков, который связался с легендой "Барселоны" Виктором Муньосом и указал на Коваленко.

"Тренер был заинтересован, звал на пересмотр, но потом в дело вмешались деньги. На этом все утихло. Не сложилось по нескольким причинам: я принадлежал MLS, меня нужно было выкупать, к тому же у меня был украинский паспорт, который подпадал под лимит. Да у меня сорвалось несколько вариантов, даже не знаю, сколько там за меня требовала Лига. Только в начале 2002 года дошло до конкретики".

Что интересно, на Дмитрия обратил внимание донецкий "Шахтер". Неизвестно, насколько серьезно, потому что внезапно вмешался "Санкт-Паули" - предложил арендное соглашение с возможностью пролонгации на два сезона. 300 тысяч евро компенсации MLS, Бундеслига – от такого нельзя отказываться.

Коваленко в Бундеслиге

Бытует мнение, что Коваленко в состоянии пиратов с треском провалился - на это намекают скромные 5 поединков (316 минут). Однако без контекста не обойтись - во-первых, "Санкт-Паули" шел на вылет (и в итоге понизился в классе), во-вторых, Дёма столкнулся с предвзятостью, как это происходило со многими американцами. Это сегодня скауты мониторят США, а гранды готовы щедро платить - Кристиан Пулишич, Джованни Рейна, Вестон Маккенни и Сержиньо Дест не дадут солгать.

А вот в нулевых Коваленко, как и ДеМэрит, почувствовал на себе косые взгляды - мол, зачем он здесь? Руководство "Санкт-Паули" поставило Дёму левым защитником (на что он не сетовал) и окончательно открестилось, когда украинец дал волю эмоциям - после поражения от "Шальке" 0:4 не поладил с Томасом Меггле. Капитан морально прессовал в духе "что ты здесь забыл?", так что произошла драка.

В 2006-м Дмитрий рискнул с запорожским "Металлургом", где был главным Вячеслав Грозный. Также вырисовался вариант с "Черноморцем" Семана Альтмана, однако полузащитник сделал противоположный выбор, о чем сильно пожалел. Мотивация проста – деньги и вера в то, что его заметят в штабе сборной Украины накануне немецкого Мундиаля. Не сложилось.

"Если честно, я выбрал деньги – в Запорожье больше пообещали. В "Металлурге" вроде на меня рассчитывали как на атакующего полузащитника, но в итоге даже не дали шанса. Подписали контракт и проигнорировали. Почему? Никто не объяснял. Надо заносить, чтобы играть. Вы понимаете, о чем я говорю? А я же из США, не в теме, считал такое ненормальным. Так что просто потерял время и не показал себя на родине. Я хотел играть, мечтал оказаться в сборной Украины. Это была возможность в преддверии чемпионата мира. Я понял, что в украинском футболе большая грязь. Да и Грозный… Неправильный человек. Это не тренер для футбола. Отношение к игрокам как к собакам».

Коваленко мог согласиться на национальную команду США - из ФИФА пришло ответное письмо, но все сознательно откладывалось.

"Был запрос от Брюса Арены, это правда, но тогда у меня не было гражданства США. Да и мечтой была сборная родной страны. Где-то в 2003 позвонил Баль, встретился с Блохиным. Я все время беспокоился за сборную во время квалификации, откладывал вопросы с американским паспортом, вернулся в Украину. Но к сожалению…".

В 2010 году Дмитрий повесил бутсы на гвоздь - заставили травмы. В общем, он доволен своей карьерой, стал известен и собрал неплохую коллекцию трофеев. Увидим, сможет ли Кривцов так же понравиться требовательной американской публике.

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