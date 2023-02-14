Экс-вратарь Шахтера стал игроком таджикского Равшана
В прошлом году он играл в Армении
Фото: fc.ravshan1965
Украинский голкипер Евгений Гриценко продолжит карьеру в Таджикистане. 28-летний футболист перешел в клуб "Равшан" из города Куляб, сообщает официальный сайт команды.
Гриценко более 10 дней находился на просмотре в своем будущем клубе. Его контракт рассчитан на один год.
Евгений является воспитанником "Шахтера". Он находился в системе горняков 20 лет, но так и не сыграл ни одного матча за основную команду. Однако, вратарь все же отыграл 23 матча за 2 года в "Шахтере-3". Среди прочего, он также играл за "Мариуполь". В 2022 году он выступал за армянский "Ван", где провел два поединка и пропустил один гол.
В прошлом году "Равшан" занял 2-е место в чемпионате Таджикистана.
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