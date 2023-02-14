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Экс-вратарь Шахтера стал игроком таджикского Равшана

Наши за границей
(1 голосов)

В прошлом году он играл в Армении

Экс-вратарь Шахтера стал игроком таджикского Равшана

Фото: fc.ravshan1965

Новина українською

Украинский голкипер Евгений Гриценко продолжит карьеру в Таджикистане. 28-летний футболист перешел в клуб "Равшан" из города Куляб, сообщает официальный сайт команды.

Гриценко более 10 дней находился на просмотре в своем будущем клубе. Его контракт рассчитан на один год.

Евгений является воспитанником "Шахтера". Он находился в системе горняков 20 лет, но так и не сыграл ни одного матча за основную команду. Однако, вратарь все же отыграл 23 матча за 2 года в "Шахтере-3". Среди прочего, он также играл за "Мариуполь". В 2022 году он выступал за армянский "Ван", где провел два поединка и пропустил один гол.

В прошлом году "Равшан" занял 2-е место в чемпионате Таджикистана.

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В статье: Евгений Гриценко
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Комментарии (5)
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NoSoyEspanol (Alicante)
14.02.2023 в 12:01
Неймінг - топ )
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0
0
efim423 (odessa)
14.02.2023 в 10:41
жесть одних ловят по улицам и отправляют на фронт , а другие разьежаются кто куда,лишь бы не в Украине , да зеля превзошёл все ожидания
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0
-3
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rubizhansky (Jõgeva)
14.02.2023 в 11:21
Зєля певно особистий агент цього Равшана Гриценка? Чи Зєля особисто взяв хабаря, щоб той проліз до будівельників? Одеса схожа на смітник певно теж через Зєлю?)))
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+1
-1
efim423 (odessa)
14.02.2023 в 11:32
зеля разрешил футболёрам выезжать , а остальные прокажённые ??. гдеты увидел мусор приезжай покажи ,сидишь вэстонии ещё и вякаешь
0
-2
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NoSoyEspanol (Alicante)
14.02.2023 в 12:03
-Здравствуйтє, я Зєля, а Вьі футболист? Тогда разрєшаю, вьієзжайтє! Так все і було, інфа 100% )))
0
0

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