Украинский полузащитник трудоустроился в Хорватии
Хавбек уже имеет опыт выступлений за рубежом
Фото: nkmladost.zdralovi
Украинский полузащитник Дмитрий Лепа нашел новый клуб. Хавбек подписал контракт с хорватской командой "Младост" Ждралови.
Условия соглашения остаются неизвестными.
Последним клубом 34-летнего украинца был "ВПК-Агро". До этого он играл за "Днепр", "Металлист", "Кривбасс", запорожский "Металлург". За рубежом известен по выступлениям за венгерский клуб "Академия Пушкаш" и хорватский "Осиек".
"Младост" играет в третьем по престижности дивизионе Хорватии.
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