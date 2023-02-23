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Украинский полузащитник трудоустроился в Хорватии

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Хавбек уже имеет опыт выступлений за рубежом

Украинский полузащитник трудоустроился в Хорватии

Фото: nkmladost.zdralovi

Новина українською

Украинский полузащитник Дмитрий Лепа нашел новый клуб. Хавбек подписал контракт с хорватской командой "Младост" Ждралови.

Условия соглашения остаются неизвестными.

Последним клубом 34-летнего украинца был "ВПК-Агро". До этого он играл за "Днепр", "Металлист", "Кривбасс", запорожский "Металлург". За рубежом известен по выступлениям за венгерский клуб "Академия Пушкаш" и хорватский "Осиек".

"Младост" играет в третьем по престижности дивизионе Хорватии.

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В статье: Дмитрий Лепа
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