Украинский полузащитник трудоустроился в Хорватии

Украинский полузащитник Дмитрий Лепа нашел новый клуб. Хавбек подписал контракт с хорватской командой "Младост" Ждралови.

Условия соглашения остаются неизвестными.

Последним клубом 34-летнего украинца был "ВПК-Агро". До этого он играл за "Днепр", "Металлист", "Кривбасс", запорожский "Металлург". За рубежом известен по выступлениям за венгерский клуб "Академия Пушкаш" и хорватский "Осиек".

"Младост" играет в третьем по престижности дивизионе Хорватии.