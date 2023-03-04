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Яремчук провел против Остенде 34 минуты, Брюгге проиграл 0:3

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Дальше будет решающий поединок ЛЧ против “Бенфики”

Яремчук провел против Остенде 34 минуты, Брюгге проиграл 0:3

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Брюгге" Роман Яремчук вышел во втором тайме выездного матча 28-го тура Лиги Жюпиле против "Остенде". Он появился на поле на 63-й минуте, заменив Нильсена.

За предоставленное ему время нападающий успел только отдать пять передач. Яремчук стал единственным игроком в матче со 100% показателем точности пасов. WhoScored поставил Роману отметку 5,9.

Украинец вошел в игру уже при счете 2:0 в пользу "Остенде". До конца матча соперник “Брюгге” забил еще один гол и довел поединок до разгрома.

Этот матч стал для Яремчука 19 в текущем чемпионате. В последний раз он забивал еще 19 октября.

"Брюгге" находится на четвертом месте в чемпионате Бельгии. Отрыв команды от первого "Генка" составляет 20 очков, а от третьего "Антверпена" – восемь зачетных баллов. Это учитывая тот факт, что у команды Яремчука на один сыгранный матч больше, чем у соперников.

Следующий поединок "сине-черные" проведут против "Бенфики" в рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов. Перед встречей в Лиссабоне португальцы имеют преимущество в два мяча.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Остенде
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