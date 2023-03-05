Кочергин дальним ударом принес победу Ракуву

В рамках 23-го тура чемпионата Испании "Ракув" на выезде обыграл "Погонь" – со счетом 2:0.

Первый мяч гостей в этом поединке записал на свой счет Владислав Кочергин. Украинский хавбек классно пробил с угла штрафной на 38-й минуте встречи.

После этого тура "Ракув" продолжает лидировать в польском национальном первенстве.

В этом сезоне на клубном уровне 26-летний полузащитник провел 33 матча, в которых забил 8 голов и оформил 2 ассиста.