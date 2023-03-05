Соболь отыграл весь поединок против Бреста

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" дома минимально проиграл "Бресту".

Эдуард Соболь начал игру в стартовом составе хозяев поля и отыграл весь поединок. Аналитический портал WhoScored оценил игру украинского защитника в 6,4 балла.

Через 90 минут 27-летний украинец дважды пробивал по воротам соперника, выиграл две верховые дуэли и два раза отобрал мяч. За матч Соболь выполнил 43 передачи. Показатель точности пасов составил – 67% (29 точных).

В этом сезоне Эдуард провел 10 матчей за французский клуб и отличился одним ассистом.