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Соболь отыграл весь поединок против Бреста

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Но команда украинца проиграла

Соболь отыграл весь поединок против Бреста

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" дома минимально проиграл "Бресту".

Эдуард Соболь начал игру в стартовом составе хозяев поля и отыграл весь поединок. Аналитический портал WhoScored оценил игру украинского защитника в 6,4 балла.

Через 90 минут 27-летний украинец дважды пробивал по воротам соперника, выиграл две верховые дуэли и два раза отобрал мяч. За матч Соболь выполнил 43 передачи. Показатель точности пасов составил – 67% (29 точных).

В этом сезоне Эдуард провел 10 матчей за французский клуб и отличился одним ассистом.

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В статье: Эдуард Соболь Брест Страсбур
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