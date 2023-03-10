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Кулач снова вне заявки Зиры на матч чемпионата Азербайджана, Кулиев отыграл один тайм

Наши за границей
(1 голосов)

Команда сыграла вничью на выезде

Кулач снова вне заявки Зиры на матч чемпионата Азербайджана, Кулиев отыграл один тайм

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 26-го тура чемпионата Азербайджана "Зира" на выезде сыграла против "Сумгаита". Счет матча – 1:1.

Первый тайм в составе "Зиры" отыграл бывший вингер "Миная" Эльдар Кулиев. Для него это уже четвертый матч в составе "Зиры", результативными действиями пока не отличался.

А вот другой украинский легионер Владислав Кулач снова не попал в заявку. Кулач был в заявке на игру 01.02.2023, но с тех пор остается вне обоймы "Зиры".

После 26-ти матчей "Зира" идет на четвертом месте турнирной таблицы.

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В статье: Владислав Кулач Эльдар Кулиев
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