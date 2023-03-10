Кулач снова вне заявки Зиры на матч чемпионата Азербайджана, Кулиев отыграл один тайм
Команда сыграла вничью на выезде
Фото: ФК Динамо Киев
В рамках 26-го тура чемпионата Азербайджана "Зира" на выезде сыграла против "Сумгаита". Счет матча – 1:1.
Первый тайм в составе "Зиры" отыграл бывший вингер "Миная" Эльдар Кулиев. Для него это уже четвертый матч в составе "Зиры", результативными действиями пока не отличался.
А вот другой украинский легионер Владислав Кулач снова не попал в заявку. Кулач был в заявке на игру 01.02.2023, но с тех пор остается вне обоймы "Зиры".
После 26-ти матчей "Зира" идет на четвертом месте турнирной таблицы.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер потерял одну позицию, Динамо на грани вылета из топ-50, Заря пока в топ-100
- Советник главы Офиса президента анонсировал дату начала контрнаступления ВСУ
- СМИ раскрыло, кто будет транслировать матч сборной Украины с Англией
- Легенда МЮ: Зинченко является большим преимуществом для Арсенала
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
грн
2Играть
300 грн
freebet
3Играть
4500 грн