Кулач снова вне заявки Зиры на матч чемпионата Азербайджана, Кулиев отыграл один тайм

В рамках 26-го тура чемпионата Азербайджана "Зира" на выезде сыграла против "Сумгаита". Счет матча – 1:1.

Первый тайм в составе "Зиры" отыграл бывший вингер "Миная" Эльдар Кулиев. Для него это уже четвертый матч в составе "Зиры", результативными действиями пока не отличался.

А вот другой украинский легионер Владислав Кулач снова не попал в заявку. Кулач был в заявке на игру 01.02.2023, но с тех пор остается вне обоймы "Зиры".

После 26-ти матчей "Зира" идет на четвертом месте турнирной таблицы.