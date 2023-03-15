Леоненко: Если бы Холанд играл за Арсенал и забил бы пять, то все равно бы написали, что Зинченко лучше

Экс-форвард "Динамо", ныне более известный как футбольный эксперт Виктор Леоненко, отреагировал на мнение английских журналистов по поводу хорошей игру украинца Александра Зинченко .

"Прочитал статью о том, что Зинченко назвали уникальным игроком для "Арсенала ". Мое мнение – гол и две голевые передачи и уже уникальный… Честно говоря, не сходится.

Во-первых, я рывков длинных и коротких у него не заметил. Во-вторых, он поучаствовал во всех голах, которые забивались "Арсеналу ". Тут ни работоспособности, ни универсальности. Об этом даже говорить нельзя.

Слева в защите он числится, почти не бегает. В стоячий футбол играют. Окружили штрафную и возят все команды (слабые, я это имею ввиду).

В подыграше он хорош, но опять же не всегда. А пишут, что он универсал. Универсалы не забивают по одному голу. Также, как и с голевыми передачами.

Холанд, если бы играл в "Арсенале" и забил бы пять, то написали бы все равно, что Зинченко лучше. Вот, что самое неприятное ", - завершил свой обзор Леоненко.