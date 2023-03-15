  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Леоненко: Если бы Холанд играл за Арсенал и забил бы пять, то все равно бы написали, что Зинченко лучше
В тренде

Леоненко: Если бы Холанд играл за Арсенал и забил бы пять, то все равно бы написали, что Зинченко лучше

Наши за границей
Обновлено
(4 голосов)

У Виктора Леоненко особые отношения с Александром Зинченко

Леоненко: Если бы Холанд играл за Арсенал и забил бы пять, то все равно бы написали, что Зинченко лучше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", ныне более известный как футбольный эксперт Виктор Леоненко, отреагировал на мнение английских журналистов по поводу хорошей игру украинца Александра Зинченко.

"Прочитал статью о том, что Зинченко назвали уникальным игроком для "Арсенала ". Мое мнение – гол и две голевые передачи и уже уникальный… Честно говоря, не сходится.

Во-первых, я рывков длинных и коротких у него не заметил. Во-вторых, он поучаствовал во всех голах, которые забивались "Арсеналу ". Тут ни работоспособности, ни универсальности. Об этом даже говорить нельзя.

Слева в защите он числится, почти не бегает. В стоячий футбол играют. Окружили штрафную и возят все команды (слабые, я это имею ввиду).

В подыграше он хорош, но опять же не всегда. А пишут, что он универсал. Универсалы не забивают по одному голу. Также, как и с голевыми передачами.

Холанд, если бы играл в "Арсенале" и забил бы пять, то написали бы все равно, что Зинченко лучше. Вот, что самое неприятное ", - завершил свой обзор Леоненко.

Напомним, что 26-летний Зинченко в нынешнем сезоне провел за "Арсенал " во всех турнирах 25 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи. "Канониры" лидируют в АПЛ, имея отрыв от "Манчестер Сити " в пять очков.

По теме
yellow-arrow
Федецкий: Мудрик может превзойти Ярмоленко в сборной Украины
yellow-arrow
Ребров: Возвращение Ярмоленко после травмы уже очень близко
yellow-arrow
Малиновский: Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и что-то выиграть
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Леоненко Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Леоненко PROSPORT

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miruk 81 (львів)
16.03.2023 в 00:00
Розточнемо з того що не написали, а визнали кращим гравцем Арсеналу. І взагалі міг би порадіти та підтримати Зінченка
Ответить
0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
15.03.2023 в 23:49
Краще бавитися з котами ніж говорити
Ответить
+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
15.03.2023 в 23:39
У Леоненка пиво забродило
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
15.03.2023 в 23:15
))) … та не Витя, где-бы кто не играл, всё равно бы писали, что ты лучший …)))
Ответить
+2
0
янковский ян (Запорожье)
15.03.2023 в 23:04
Зачем вы его достали из нафталина?(((
Ответить
+1
0
gurik (Запорожье)
15.03.2023 в 22:57
Ну Міля вже не грає, буде до Зміни доколкуватися)>)))
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде