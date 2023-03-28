Реал не против выкупить у Шахтера контракт Винисиуса Тобиаса. В игру также включился Лион

19-летний правый фулбек " Шахтера " Винисиус Тобиас, который сейчас играет в аренде за дубль мадридского "Реала", может перебраться в чемпионат Франции.

Как сообщает Defensa Central, интерес к игроку проявляет "Лион", который подыскивает замену для Мало Гюсто, проданного зимой в "Челси" и доигрывающего текущий сезон за "ткачей" на условиях аренды.

Впрочем, у "Реала" есть приоритет на выкуп контракта Винисиуса Тобиаса у "горняков" за 18 миллионов евро. Испанский клуб хотел бы снизить эту сумму в процессе торгов с "Шахтером", но в случае, если Шахтер не пойдет на уступки, "Реал" будет готов активировать опцию в том виде, в каком она прописана в контракте.

Ожидается, что ясность в вопросе будущего Винисиуса Тобиаса наступит в ближайшие недели.

Напомним, что в нынешнем сезоне Винисиус Тобиас сыграл 27 матчей за дубль "Реала", в которых отличился 4 результативными передачами.