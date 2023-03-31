Владимир Костевич не попал в заявку Варты на первый матч после перехода из Динамо
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wartapoznan.pl
Польская "Варта" из города Познань объявила состав на матч 26-го тура чемпионата Польши против "Заглембе".
В заявке не нашлось места для украинца Владимира Костевича, который перешел в "Варту" из киевского "Динамо" во время паузы сборных. Украинец перебрался в Экстраклясу как свободный агент.
Отметим, что "Варта" после 25-ти матчей идет в чемпионате Польши на пятом месте.
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