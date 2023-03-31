  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Владимир Костевич не попал в заявку Варты на первый матч после перехода из Динамо
В тренде

Владимир Костевич не попал в заявку Варты на первый матч после перехода из Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

Еще нужно время

Владимир Костевич не попал в заявку Варты на первый матч после перехода из Динамо

wartapoznan.pl

UA-Футбол
Новина українською

Польская "Варта" из города Познань объявила состав на матч 26-го тура чемпионата Польши против "Заглембе".

В заявке не нашлось места для украинца Владимира Костевича, который перешел в "Варту" из киевского "Динамо" во время паузы сборных. Украинец перебрался в Экстраклясу как свободный агент.

Отметим, что "Варта" после 25-ти матчей идет в чемпионате Польши на пятом месте.

По теме
yellow-arrow
Transfermarkt: Кривцов после перехода в Интер Майами потерял треть своей цены как игрока
yellow-arrow
Мудрик - второй по скорости игрок АПЛ нынешнего сезона
yellow-arrow
Александр Петрусенко провел 21-й матч в основном составе Истры 1961 в чемпионате Хорватии. Его команда претендует на еврокубки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Костевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде