  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Педриньо в очередной раз заявил, что не горит желанием возвращаться в Шахтер
В тренде

Педриньо в очередной раз заявил, что не горит желанием возвращаться в Шахтер

Наши за границей
(1 голосов)

Вингер всем доволен в Атлетико Минейро

Педриньо в очередной раз заявил, что не горит желанием возвращаться в Шахтер

Фото: atletico.com.br

Новина українською

Бразильский вингер "Шахтера" Педриньо, который сейчас играет в аренде в "Атлетико Минейро", в очередной раз заявил, что не горит желанием возвращаться в донецкий клуб.

"Я уже говорил о своем желании остаться. Я счастлив здесь. Мы знаем, что "Атлетико Минейро" - отличная команда, которая будет бороться за титулы.

Посмотрим, как разрешится ситуация, чтобы я мог остаться, по крайней мере, до конца года и помочь команде наилучшим образом", — сказал Педриньо.

Напомним, что ранее была информация о том, что "Атлетико Минейро" хочет продлить аренду Педриньо, которая истекает 30 июня, до конца года с включением опции выкупа.

По теме
yellow-arrow
Соболь в старте Страсбура на матч с Лансом
yellow-arrow
Артем Кравец: Если Ребров возглавит сборную Украины - возможно, будет лучше, чем при Шевченко
yellow-arrow
Основной центрбек Борнмута получил повреждение - Забарный может выйти в старте на Вест Хэм
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Педриньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Джерело

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде