Педриньо в очередной раз заявил, что не горит желанием возвращаться в Шахтер
Вингер всем доволен в Атлетико Минейро
Фото: atletico.com.br
Бразильский вингер "
"Я уже говорил о своем желании остаться. Я счастлив здесь. Мы знаем, что "Атлетико Минейро" - отличная команда, которая будет бороться за титулы.
Посмотрим, как разрешится ситуация, чтобы я мог остаться, по крайней мере, до конца года и помочь команде наилучшим образом", — сказал Педриньо.
Напомним, что ранее была информация о том, что "Атлетико Минейро" хочет продлить аренду Педриньо, которая истекает 30 июня, до конца года с включением опции выкупа.
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