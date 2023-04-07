Педриньо в очередной раз заявил, что не горит желанием возвращаться в Шахтер

Бразильский вингер " Шахтера " Педриньо, который сейчас играет в аренде в "Атлетико Минейро", в очередной раз заявил, что не горит желанием возвращаться в донецкий клуб.

"Я уже говорил о своем желании остаться. Я счастлив здесь. Мы знаем, что "Атлетико Минейро" - отличная команда, которая будет бороться за титулы. Посмотрим, как разрешится ситуация, чтобы я мог остаться, по крайней мере, до конца года и помочь команде наилучшим образом", — сказал Педриньо.

Напомним, что ранее была информация о том, что "Атлетико Минейро" хочет продлить аренду Педриньо, которая истекает 30 июня, до конца года с включением опции выкупа.