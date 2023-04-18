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Видео дебютного гола Владислава Кулача за Зиру

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Украинец отличился в матче 30-го тура чемпионата Азербайджана

Видео дебютного гола Владислава Кулача за Зиру

instagram.com/fc.zire

UA-Футбол
Новина українською

В матче 30-го тура чемпионата Азербайджана "Зира" победила "Сабаил" со счетом 3:1. Первый гол в этом поединке забил украинский легионер Владислав Кулач.

Для него это дебютный результативный удар в своей новой команде. В общей сложности Кулач провел за "Зиру" четыре матча.

Отметим, что в этом же матче гол забил ранее выступавший за "Минай" Рустам Ахмедзаде.

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В статье: Владислав Кулач
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