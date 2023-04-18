Видео дебютного гола Владислава Кулача за Зиру
Украинец отличился в матче 30-го тура чемпионата Азербайджана
instagram.com/fc.zire
В матче 30-го тура чемпионата Азербайджана "Зира" победила "Сабаил" со счетом 3:1. Первый гол в этом поединке забил украинский легионер Владислав Кулач.
Для него это дебютный результативный удар в своей новой команде. В общей сложности Кулач провел за "Зиру" четыре матча.
Отметим, что в этом же матче гол забил ранее выступавший за "Минай" Рустам Ахмедзаде.
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