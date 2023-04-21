Кополовец - про Мудрика: Не "палите" футболиста, он еще молод
Эксперт считает, что Челси неправильно использует игрока
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Бывший украинский футболист Михаил Кополовец высказал свое мнение относительно адаптации вингера Михаила Мудрика в лондонском "
"Сегодня он не показывает, что стоит столько денег, но это бриллиант, который со временем раскроется. Здесь ошибку совершает "Челси", что выпускает Мишка сразу и требует результат. Мудрик еще вчера играл в "Десне" и "Арсенале", ему нужно время. "Челси" нужно правильно использовать Мудрику. Не палите футболиста, он еще молод!
Выходит, что пару неудачных матчей провел – и сразу хейт в его сторону. Так можно психологически сломаться. Не выходит у парня, дайте ему 20-30 минут во втором тайме, несколько матчей не ставьте в основу. Вводите его постепенно в состав", – сказал Кополовец.
Напомним, что "Челси" купил Мудрика этой зимой за 70+30 млн евро. Но пока что Михаил не может пробиться в основу команды, при этом, собирая не самую лучшую прессу в Англии.
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