Интер Майами прервал проигрышную серию из семи матчей в МЛС. Кривцов сыграл 90 минут
Первый поединок для украинца в США после возвращения со сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках матча МЛС "Интер Майами" противостоял клубу "Остин". Команды завершили встречу со счетом 1:1, обменявшись голами на старте второго тайма.
Украинский защитник Сергей Кривцов вышел на поле в старте "Интера" и провел 90 минут. Это был его первый матч в США после возвращения из лагеря сборной Украины, где он сыграл в матче против Мальты.
Для "геронсов" этот поединок стал первым за последние восемь туров в чемпионате, когда удалось завоевать хотя бы одно очко. В предыдущих семи встречах подопечные сначала Фила Невилла, а затем Хавьера Моралеса проиграли.
Недавно "Интер" возглавил бывший тренер "Барселоны" и сборной Аргентины Херардо Мартино. Матч против "Остина" стал дебютным для специалиста во главе команды из Майами.
"Интер" продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции МЛС.
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