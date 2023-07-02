Интер Майами прервал проигрышную серию из семи матчей в МЛС. Кривцов сыграл 90 минут

В рамках матча МЛС "Интер Майами" противостоял клубу "Остин". Команды завершили встречу со счетом 1:1, обменявшись голами на старте второго тайма.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел на поле в старте "Интера" и провел 90 минут. Это был его первый матч в США после возвращения из лагеря сборной Украины, где он сыграл в матче против Мальты.

Для "геронсов" этот поединок стал первым за последние восемь туров в чемпионате, когда удалось завоевать хотя бы одно очко. В предыдущих семи встречах подопечные сначала Фила Невилла, а затем Хавьера Моралеса проиграли.

Недавно "Интер" возглавил бывший тренер "Барселоны" и сборной Аргентины Херардо Мартино. Матч против "Остина" стал дебютным для специалиста во главе команды из Майами.

"Интер" продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции МЛС.