Забарный вышел в старте Борнмута и отыграл 60 минут в матче против Маккаби
Победить не удалось
Getty Images/Global Images Ukraine
В контрольном матче "Борнмут" расписал ничью с "Маккаби" из Тель-Авива. Матч закончился со счетом 1:1, оба мяча были забиты на 86-й минуте.
Илья Забарный вышел в стартовом составе "вишневых" на эту игру. В итоге украинский защитник провел на поле 60 минут.
После чего 20-летний украинец был заменен валлийцем Крисом Мефамом.
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