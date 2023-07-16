Забарный вышел в старте Борнмута и отыграл 60 минут в матче против Маккаби

В контрольном матче "Борнмут" расписал ничью с "Маккаби" из Тель-Авива. Матч закончился со счетом 1:1, оба мяча были забиты на 86-й минуте.

Илья Забарный вышел в стартовом составе "вишневых" на эту игру. В итоге украинский защитник провел на поле 60 минут.

После чего 20-летний украинец был заменен валлийцем Крисом Мефамом.