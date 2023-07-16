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Забарный вышел в старте Борнмута и отыграл 60 минут в матче против Маккаби

Наши за границей
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Победить не удалось

Забарный вышел в старте Борнмута и отыграл 60 минут в матче против Маккаби

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В контрольном матче "Борнмут" расписал ничью с "Маккаби" из Тель-Авива. Матч закончился со счетом 1:1, оба мяча были забиты на 86-й минуте.

Илья Забарный вышел в стартовом составе "вишневых" на эту игру. В итоге украинский защитник провел на поле 60 минут.

После чего 20-летний украинец был заменен валлийцем Крисом Мефамом.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Борнмут Илья Забарный
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