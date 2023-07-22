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Динамо, но не киевское. Известный новый клуб Богдана Михайличенко

Наши за границей
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Переход планируется на полноценной основе

Динамо, но не киевское. Известный новый клуб Богдана Михайличенко

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Украинский защитник бельгийского "Андерлехта" Богдан Михайличенко продолжит карьеру в загребском "Динамо". Об этом сообщает ресурс Le Soir.

Он перейдет в хорватский клуб на полноценной основе. Пока неизвестно, на каких условиях "Андерлехт" и "Динамо" договорились провести трансфер.

Текущий контракт Михайличенко с бельгийским клубом действует до лета следующего года. Он выступает за "Андерлехт" с августа 2020. Прошлый сезон украинец провел в аренде в донецком "Шахтере". Всего на его счету два гола и пять ассистов в 32 матчах за "горняков".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего украинца в четыре миллиона евро.

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В статье: Динамо (Загреб) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Источник:
Le Soir

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