Динамо, но не киевское. Известный новый клуб Богдана Михайличенко
Переход планируется на полноценной основе
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Украинский защитник бельгийского "Андерлехта" Богдан Михайличенко продолжит карьеру в загребском "Динамо". Об этом сообщает ресурс Le Soir.
Он перейдет в хорватский клуб на полноценной основе. Пока неизвестно, на каких условиях "Андерлехт" и "Динамо" договорились провести трансфер.
Текущий контракт Михайличенко с бельгийским клубом действует до лета следующего года. Он выступает за "Андерлехт" с августа 2020. Прошлый сезон украинец провел в аренде в донецком "Шахтере". Всего на его счету два гола и пять ассистов в 32 матчах за "горняков".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего украинца в четыре миллиона евро.
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