Динамо Загреб выкупило контракт Михайличенко - его посоветовал Йовичевич

Украинский защитник Богдан Михайличенко подписал контракт с загребским "Динамо".

О деталях соглашения с 26-летним игроком ничего не сообщается. Известно лишь, что Михайличенко поставил свою подпись под многолетним контрактом.

По данным СМИ, хорватский гранд выкупил контракт украинца у "Андерлхета" за 800 тысяч евро.

Также, по информации Sport.ua, переходу Богдана Михайличенко из "Андерлехта" в "Динамо" Загреб посодействовал бывший наставник "Шахтера " Игор Йовичевич.

Прошлый сезон украинец провел в аренде в донецком "Шахтере". Всего на его счету два гола и пять ассистов в 32 матчах за "горняков".