  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Динамо Загреб выкупило контракт Михайличенко - его посоветовал Йовичевич
В тренде

Динамо Загреб выкупило контракт Михайличенко - его посоветовал Йовичевич

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Хорваты заплатили за игрока 800 тысяч евро

Динамо Загреб выкупило контракт Михайличенко - его посоветовал Йовичевич

gnkdinamo.hr

Новина українською

Украинский защитник Богдан Михайличенко подписал контракт с загребским "Динамо".

О деталях соглашения с 26-летним игроком ничего не сообщается. Известно лишь, что Михайличенко поставил свою подпись под многолетним контрактом.

По данным СМИ, хорватский гранд выкупил контракт украинца у "Андерлхета" за 800 тысяч евро.

Также, по информации Sport.ua, переходу Богдана Михайличенко из "Андерлехта" в "Динамо" Загреб посодействовал бывший наставник "Шахтера" Игор Йовичевич.

Прошлый сезон украинец провел в аренде в донецком "Шахтере". Всего на его счету два гола и пять ассистов в 32 матчах за "горняков".

По теме
yellow-arrow
Коноплянка прибыл в Румынию для подписания контракта с местным ЧФР
yellow-arrow
Брентфорд уступил Фулхэму в спарринге. Ярмолюк отыграл 19 минут
yellow-arrow
Лунин дважды пропустил от Милана – Реал оформил зрелищный камбэк
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Загреб) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо Загреб

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде