Динамо Загреб выкупило контракт Михайличенко - его посоветовал Йовичевич
Хорваты заплатили за игрока 800 тысяч евро
gnkdinamo.hr
Украинский защитник Богдан Михайличенко подписал контракт с загребским "Динамо".
О деталях соглашения с 26-летним игроком ничего не сообщается. Известно лишь, что Михайличенко поставил свою подпись под многолетним контрактом.
По данным СМИ, хорватский гранд выкупил контракт украинца у "Андерлхета" за 800 тысяч евро.
Также, по информации Sport.ua, переходу Богдана Михайличенко из "Андерлехта" в "Динамо" Загреб посодействовал бывший наставник
Прошлый сезон украинец провел в аренде в донецком "Шахтере". Всего на его счету два гола и пять ассистов в 32 матчах за "горняков".
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