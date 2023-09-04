Ассист Булецы принес победу его команде в чемпионате Польши

В матче 7-го тура чемпионата Польши "Заглембе" на своем стадионе принимало "Погонь" Щецин (1:0).

Украинский полузащитник хозяев Сергей Булеца провел на поле все 90 минут и отметился результативной передачей. Именно украинец сделал ассист на Бартоша Копаша на 78-й минуте и таким образом помог своей команды одержать победу.

Булеца проводит текущий сезон в Польше на правах аренды из киевского "Динамо". Его контракт с киевлянами рассчитан до июня 2024-го года.

Заметим, что после этой победы "Заглембе" занимает третье место в Экстраклясе, имея в своем активе 13 зачетных пунктов.