Ассист Булецы принес победу его команде в чемпионате Польши
Вклад украинца в победу стал ключевым
Фото: zaglebielubin
В матче 7-го тура чемпионата Польши "Заглембе" на своем стадионе принимало "Погонь" Щецин (1:0).
Украинский полузащитник хозяев Сергей Булеца провел на поле все 90 минут и отметился результативной передачей. Именно украинец сделал ассист на Бартоша Копаша на 78-й минуте и таким образом помог своей команды одержать победу.
Булеца проводит текущий сезон в Польше на правах аренды из киевского "Динамо". Его контракт с киевлянами рассчитан до июня 2024-го года.
Заметим, что после этой победы "Заглембе" занимает третье место в Экстраклясе, имея в своем активе 13 зачетных пунктов.
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