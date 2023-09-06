Мудрик: Считаю, что уже прошел период адаптации. Нравится Лондон
Вингер рассказал о своей адаптации и дал пару советов молодым игрокам
Шахтар / Автор невідомий
Полузащитник "
– Как ты себя чувствуешь в Лондоне?
— Считаю, что уже прошел период адаптации. Нравится Лондон.
– Какие можешь дать основные советы для людей, которые едут за границу?
– Самое главное, учить язык. Следующее – работать несмотря ни на что. А все остальное, оно станет на свое место, твое от тебя не уйдет. Сначала – язык, потом – все остальное.
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Источник:ВЗБІРНА
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