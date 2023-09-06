Мудрик: Считаю, что уже прошел период адаптации. Нравится Лондон

Полузащитник " Челси " Михаил Мудрик рассказал о своей адаптации в Лондоне и дал несколько советов игрокам, которые хотят играть за границей.

– Как ты себя чувствуешь в Лондоне?

— Считаю, что уже прошел период адаптации. Нравится Лондон.

– Какие можешь дать основные советы для людей, которые едут за границу?

– Самое главное, учить язык. Следующее – работать несмотря ни на что. А все остальное, оно станет на свое место, твое от тебя не уйдет. Сначала – язык, потом – все остальное.