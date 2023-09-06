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Мудрик: Считаю, что уже прошел период адаптации. Нравится Лондон

Наши за границей
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Вингер рассказал о своей адаптации и дал пару советов молодым игрокам

Мудрик: Считаю, что уже прошел период адаптации. Нравится Лондон

Шахтар / Автор невідомий

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Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик рассказал о своей адаптации в Лондоне и дал несколько советов игрокам, которые хотят играть за границей.

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– Как ты себя чувствуешь в Лондоне?

— Считаю, что уже прошел период адаптации. Нравится Лондон.

– Какие можешь дать основные советы для людей, которые едут за границу?

– Самое главное, учить язык. Следующее – работать несмотря ни на что. А все остальное, оно станет на свое место, твое от тебя не уйдет. Сначала – язык, потом – все остальное.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
ВЗБІРНА

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