Почеттино - про Мудрика: Никто не может давать результат, если он не полностью здоров
Украинец вернулся к тренировкам после травмы
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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о форме украинского вингера команды Михаила Мудрика, который недавно
"Мудрик является очень талантливым игроком, но ему нужно почувствовать комфорт и физическую готовность. У него были проблемы с первых тренировок. На Евро он провел лишь один матч и еще стабильно с нами не тренировался.
Мы хотим, чтобы он был полностью здоров и потом начал показывать свой уровень. Никто не может давать результат, если он не полностью здоров.
Надеюсь, в ближайшие недели он найдет свою форму", – сказал Почеттино.
Напомним, Мудрик получил повреждение на прошлой неделе на одной из тренировок. Клубные врачи подробности травмы не озвучивали.
В эту субботу, 2 сентября "Челси" сыграет домашний матч против "Ноттингем Форест" в рамках 4-го тура АПЛ. Начало - в 17:00.
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