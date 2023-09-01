Почеттино - про Мудрика: Никто не может давать результат, если он не полностью здоров

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о форме украинского вингера команды Михаила Мудрика, который недавно вернулся к тренировкам после травмы .

"Мудрик является очень талантливым игроком, но ему нужно почувствовать комфорт и физическую готовность. У него были проблемы с первых тренировок. На Евро он провел лишь один матч и еще стабильно с нами не тренировался.

Мы хотим, чтобы он был полностью здоров и потом начал показывать свой уровень. Никто не может давать результат, если он не полностью здоров.

Надеюсь, в ближайшие недели он найдет свою форму", – сказал Почеттино.