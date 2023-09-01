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Почеттино - про Мудрика: Никто не может давать результат, если он не полностью здоров

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Украинец вернулся к тренировкам после травмы

Почеттино - про Мудрика: Никто не может давать результат, если он не полностью здоров

фото - Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о форме украинского вингера команды Михаила Мудрика, который недавно вернулся к тренировкам после травмы.

"Мудрик является очень талантливым игроком, но ему нужно почувствовать комфорт и физическую готовность. У него были проблемы с первых тренировок. На Евро он провел лишь один матч и еще стабильно с нами не тренировался.

Мы хотим, чтобы он был полностью здоров и потом начал показывать свой уровень. Никто не может давать результат, если он не полностью здоров.

Надеюсь, в ближайшие недели он найдет свою форму", – сказал Почеттино.

Напомним, Мудрик получил повреждение на прошлой неделе на одной из тренировок. Клубные врачи подробности травмы не озвучивали.

В эту субботу, 2 сентября "Челси" сыграет домашний матч против "Ноттингем Форест" в рамках 4-го тура АПЛ. Начало - в 17:00.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Football London

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