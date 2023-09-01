Мудрик вернулся к тренировкам после травмы
Вингер "Челси" работал в общей группе команды
Фото: @ChelseaFC
Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды. В четверг украинец участвовал в тренировке лондонцев.
"Счастлив вернуться", - написал Мудрик.
Напомним, Мудрик получил повреждение на прошлой неделе на одной из тренировок. Клубные врачи подробности травмы не озвучивали.
В эту субботу, 2 сентября "Челси" сыграет домашний матч против "Ноттингем Фореста" в рамках 4-го тура АПЛ. Начало - в 17:00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Яремчук перейдет в Валенсию. Нападающий отправится в годичную аренду
- Лига Конференций. Бешикташ - Динамо 1:0. Мусорное время
- А счастье было так возможно. Заря пропустила от Славии в концовке матча
- Болото или дом? Что ждет Руслана Малиновского в Дженоа?
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
Новости по теме
- 23:59 Зарубежные Кубок Английской лиги. Камбэки Эвертона с Миколенко и Челси без Мудрика
- 21:16 Украинские Миколенко восстановился, Мудрик - еще нет. Защитник в старте Эвертона на матч Кубка лиги с Донкастером
- 21:40 Украинские Почеттино - о травме Мудрика: Нам все еще нужно ежедневно оценивать его состояние
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн