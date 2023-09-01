  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик вернулся к тренировкам после травмы
В тренде

Мудрик вернулся к тренировкам после травмы

Наши за границей
(1 голосов)

Вингер "Челси" работал в общей группе команды

Мудрик вернулся к тренировкам после травмы

Фото: @ChelseaFC

Новина українською

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды. В четверг украинец участвовал в тренировке лондонцев.

"Счастлив вернуться", - написал Мудрик.

Напомним, Мудрик получил повреждение на прошлой неделе на одной из тренировок. Клубные врачи подробности травмы не озвучивали.

В эту субботу, 2 сентября "Челси" сыграет домашний матч против "Ноттингем Фореста" в рамках 4-го тура АПЛ. Начало - в 17:00.

Мудрик вернулся к тренировкам после травмы - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Яремчук прибыл в Испанию для завершения трансфера в Валенсию
yellow-arrow
Яремчук перейдет в Валенсию. Нападающий отправится в годичную аренду
yellow-arrow
Коваленко: Мотивация очень высока - хочу доказать свою ценность, вернуться в сборную Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде