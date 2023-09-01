Мудрик вернулся к тренировкам после травмы

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды. В четверг украинец участвовал в тренировке лондонцев.

"Счастлив вернуться", - написал Мудрик.

Напомним, Мудрик получил повреждение на прошлой неделе на одной из тренировок. Клубные врачи подробности травмы не озвучивали.

В эту субботу, 2 сентября "Челси" сыграет домашний матч против "Ноттингем Фореста" в рамках 4-го тура АПЛ. Начало - в 17:00.