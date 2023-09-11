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"Здесь помогают нашей стране". Коноплянка объяснил свой переход в румынский клуб

Наши за границей
(1 голосов)

Полузащитник признался, что готов был играть бесплатно

"Здесь помогают нашей стране". Коноплянка объяснил свой переход в румынский клуб

Фото: prosport.ro

Новина українською

Украинский полузащитник ЧФР Евгений Коноплянка рассказал, почему решил присоединиться к румынскому клубу.

"Мне позвонил агент и спросил, не хочу ли я перейти в ЧФР. На минуту я задумался и ответил: "Почему бы нет?".

Затем я пообщался с другим агентом, приближенным к клубу, а еще через 5 дней приехал сюда и подписал контракт.

Президент клуба сделал очень много для украинцев, и я ему очень благодарен. Мне очень приятно играть и за него, и за клуб. Когда я услышал, что он поддерживает нашу страну – мне захотелось приехать еще быстрее.

Дело не в деньгах, я могу играть бесплатно. Я могу ничего не зарабатывать зная, что здесь помогают нашей стране. Это очень приятно.

Я чувствую себя как дома. Действительно чувствую себя. Мне очень комфортно, я здесь уже почти месяц, я знаю всех игроков, весь персонал, всех болельщиков", - сказал Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка ЧФР
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Источник:
Prosport.ro

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Комментарии (1)
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DNI (Lviv)
11.09.2023 в 09:20
"....я знаю всіх гравців, весь персонал, усіх уболівальників", - сказав Коноплянка треба було ще сказати я вивчив Ромунську мову, і т.д і т.п ох лукавить лукавить, гра на публіку ...вже перебір давно
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