"Здесь помогают нашей стране". Коноплянка объяснил свой переход в румынский клуб

Украинский полузащитник ЧФР Евгений Коноплянка рассказал, почему решил присоединиться к румынскому клубу.

"Мне позвонил агент и спросил, не хочу ли я перейти в ЧФР. На минуту я задумался и ответил: "Почему бы нет?".

Затем я пообщался с другим агентом, приближенным к клубу, а еще через 5 дней приехал сюда и подписал контракт.

Президент клуба сделал очень много для украинцев, и я ему очень благодарен. Мне очень приятно играть и за него, и за клуб. Когда я услышал, что он поддерживает нашу страну – мне захотелось приехать еще быстрее.

Дело не в деньгах, я могу играть бесплатно. Я могу ничего не зарабатывать зная, что здесь помогают нашей стране. Это очень приятно.

Я чувствую себя как дома. Действительно чувствую себя. Мне очень комфортно, я здесь уже почти месяц, я знаю всех игроков, весь персонал, всех болельщиков", - сказал Коноплянка.