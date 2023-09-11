"Здесь помогают нашей стране". Коноплянка объяснил свой переход в румынский клуб
Полузащитник признался, что готов был играть бесплатно
Фото: prosport.ro
Украинский полузащитник ЧФР Евгений Коноплянка рассказал, почему решил присоединиться к румынскому клубу.
"Мне позвонил агент и спросил, не хочу ли я перейти в ЧФР. На минуту я задумался и ответил: "Почему бы нет?".
Затем я пообщался с другим агентом, приближенным к клубу, а еще через 5 дней приехал сюда и подписал контракт.
Президент клуба сделал очень много для украинцев, и я ему очень благодарен. Мне очень приятно играть и за него, и за клуб. Когда я услышал, что он поддерживает нашу страну – мне захотелось приехать еще быстрее.
Дело не в деньгах, я могу играть бесплатно. Я могу ничего не зарабатывать зная, что здесь помогают нашей стране. Это очень приятно.
Я чувствую себя как дома. Действительно чувствую себя. Мне очень комфортно, я здесь уже почти месяц, я знаю всех игроков, весь персонал, всех болельщиков", - сказал Коноплянка.
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